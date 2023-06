Puștoaica de 16 ani care a făcut minuni la Roland-Garros a fost la un pas de o nouă ”bombă”

Tenismena Mirra Andreeva din Rusia (16 ani) a fost eliminată sâmbătă în turul trei la Roland-Garros, la prima sa participare la un Grand Slam.

Mirra Andreeva a părăstit turneul de la Paris după ce a fost aproape de o nouă ”bombă”, în confruntarea cu americanca Cori Gauff (6 WTA), finalista de anul trecut și una dintre marile favorite.

Gauff s-a impus cu mari emoții, revenind de la 0-1 la seturi, scor final 6-7, 6-1, 6-1.

Considerată un fenomen al tenisului feminin, Mirra Andreeva (143 WTA) a ajuns pe tabloul principal după trei victorii în calificări.

În primul tur, rusoaica a mai obținut o victorie de prestigiu, contra americancei Alison Riske-Amritraj (32 de ani), una dintre veteranele din circuit, iar în turul secund a eliminat-o pe franțuzoaica Daiane Perry.

Coco Gauff on beating Mirra Andreeva:

“Mirra is super young & there’s a big future for her. I remember I was here playing at 16 years old. She has a lot to look forward to. You guys will hopefully see many more matches between the two of us.”

