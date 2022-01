Platforma lui Ciolos denunta minciunile lui Darius Valcov, spuse in direct la Antena3 (Video)

Darius Valcov, consilierul Vioricai Dancila condamnat in prima instanta la 8 ani de inchisoare pentru 3 infractiuni de coruptie, a mintit in direct, luni seara, la Antena3, arata Miscarea Romania Impreuna (MRI), fondata de fostul premier Dacian Ciolos.

Valcov a sustinut, in cadrul unei emisiuni difuzate de postul de televiziune, ca in decembrie 2016 inflatia era de 4,8%, insa de fapt in acea perioada Romania inregistra o deflatie de -0,5%, precizeaza MRI pe site-ul oficial, site cu informatii si opinii al carui scop este combaterea "stirilor false" si a zvonurilor aparute despre aceasta formatiune politica.

"Darius Valcov, consilierul economic al premierului Viorica Dancila si autorul celebrului program de guvernare al PSD, a mintit in direct la Antena 3 ca inflatia in decembrie 2016 (Guvernarea Ciolos) a fost de 4,8%!

In emisiunea Sinteza Zilei cu Mihai Gadea, acesta a sustinut, fara sa fie contrazis, ca astazi inflatia este la un nivel de 3%. Cifrele oficiale ale Institutului National de Statistica arata ca in iunie 2018 inflatia este la un nivel de 5,4%.

Valcov a sustinut, in direct la Antena 3, textual, ca 'in decembrie 2016 inflatia era 4,8%', desi cifrele oficiale ale INS arata ca in acea perioada Romania traversa o perioada de deflatie, de scadere a preturilor, nicidecum de crestere. Conform INS, preturile de consum, masurate prin indicele preturilor de consum, au fost mai mici cu 0,5% in luna decembrie 2016 comparativ cu luna decembrie 2015", arata MRI.

De asemenea, Miscarea Romania Impreuna explica ce inseamna inflatia si compara rata medie a preturilor de consum din ultimele 12 luni, fata de anul precedent.

"Inflatia inseamna o crestere generalizata a preturilor bunurilor si serviciilor, nu doar ale unor articole specifice. In consecinta, atunci cand avem inflatie, cu un leu se poate cumpara mai putin, respectiv un leu valoreaza mai putin decat valora anterior (de obicei, in anul precedent) . Mai mult decat atat, rata medie a preturilor de consum in ultimele 12 luni (ianuarie 2016 - decembrie 2016) fata de precedentele 12 luni (ianuarie 2015 - decembrie 2015) a fost de -1,5%", mai precizeaza MRI.

"Asadar, afirmatia domnului Valcov este pur si simplu o minciuna contrazisa de toate statisticile oficiale. In decembrie 2016, Romania inregistra o perioada de deflatie, nu de inflatie", conchide Miscarea Romania Impreuna.

