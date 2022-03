Micul Schumacher a dat toate calculele peste cap: ce a reușit băiatul legendarului pilot de Formula 1

O săptămână ne mai desparte de startul noului sezon din Formula 1, iar testele desfășurate la Bahrain s-au încheiat.

Dacă britanicul Lewis Hamilton s-a declarat dezamăgit de performanțele Mercedes, Ferrari a surprins în mod plăcut pe toată lumea, iar campionul mondial Max Verstappen a reușit cel mai rapid tur în testele de la Bahrain.

Echipa Haas a primit o oră suplimentară de teste, pentru că a avut probleme de logistică, iar Mick Schumacher a izbutit o performanță incredibilă, reușind al doilea timp.

Haas a avut cea mai slabă mașină în sezonul trecut și s-a despărțit recent de rusul Mazepin, al cărui tată (un oligarh rus apropiat de Putin) pompa bani în echipă.

Mazepin a fost înlocuit de Kevin Magnussen, care a reușit și el al 10-lea timp.

P2 lap time, P1 attitude.@SchumacherMick thanks the @HaasF1Team garage after a late night of testing in Bahrain 👏#F1Testing #F1 pic.twitter.com/TnEwp17dag