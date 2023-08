Moment istoric: Rusia a lansat prima misiune spaţială spre Lună după 47 de ani VIDEO

Rusia a lansat prima sa misiune pe suprafaţa Lunii, după aproape o jumătate de secol, în încercarea de a fi prima ţară care să aterizeze la Polul Sud Lunar, transmite BBC.

Misiunea fără pilot Luna 25 a Moscovei a decolat conform programului de la cosmodromul Vostocini din Extremul Orient.

Aceasta urmează să colecteze probe geologice întrucât se crede că la Polul Sud al Lunii există depozite de apă.

Russia launches it's first mission to the moon in nearly 50 years. pic.twitter.com/OCFiug0Wvd