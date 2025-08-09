Final de misiune pentru patru astronauți. Au revenit pe Pământ după 5 luni pe Stația Spațială Internațională. „Unele momente tumultoase pe Pământ”

Patru astronauți s-au întors pe Pământ sâmbătă, după ce au fost trimiși pe Stația Spațială Internațională în urmă cu cinci luni pentru a-i înlocui pe astronauții lăsați acolo de capsula Starliner a Boeing.

Capsula SpaceX a aterizat cu parașuta în Oceanul Pacific, în largul coastei sudice a Californiei, la o zi după ce a părăsit laboratorul orbital.

Welcome back, Crew-10! NASA astronauts Anne McClain and Nichole Ayers, @JAXA_en astronaut Takuya Onishi, and Roscosmos cosmonaut Kirill Peskov splashed down off the coast of San Diego in their @SpaceX Dragon spacecraft at 11:33am ET (1533 UTC). pic.twitter.com/wsR7nVF0QM — NASA (@NASA) August 9, 2025

„Bine ați venit acasă”, a transmis prin radio Centrul de Control al Misiunii SpaceX.

Welcome back, Crew-10! NASA astronauts Anne McClain and Nichole Ayers, @JAXA_en astronaut Takuya Onishi, and Roscosmos cosmonaut Kirill Peskov splashed down off the coast of San Diego in their @SpaceX Dragon spacecraft at 11:33am ET (1533 UTC). pic.twitter.com/wsR7nVF0QM — NASA (@NASA) August 9, 2025

Ads

Au aterizat Anne McClain și Nichole Ayers de la NASA, Takuya Onishi din Japonia și Kirill Peskov din Rusia. Aceștia au fost trimiși în martie în locul celor doi astronauți NASA desemnați pentru demonstrația eșuată a navei Starliner.

Defecțiunile capsulei Starliner i-au reținut pe Butch Wilmore și Suni Williams la stația spațială mai mult de nouă luni, în loc de o săptămână. NASA a ordonat ca noua capsulă a Boeing să se întoarcă goală și i-a transferat pe cei doi la SpaceX. Aceștia au plecat la scurt timp după sosirea lui McClain și a echipajului său, care le-au luat locul. Wilmore s-a retras între timp din NASA.

Înainte de a părăsi stația spațială vineri, McClain a menționat „unele momente tumultoase pe Pământ”, cu oameni care se luptă. „Vrem ca această misiune, misiunea noastră, să fie o reamintire a ceea ce pot face oamenii când lucrează împreună, când explorează împreună”, a spus ea.

Ads

McClain abia aștepta să „nu facă nimic timp de câteva zile” odată ce va ajunge acasă, în Houston. În topul listei de dorințe ale colegilor ei se aflau dușurile fierbinți și burgerii suculenți.

A fost a treia aterizare în Pacific a SpaceX cu oameni la bord, dar prima pentru un echipaj NASA în 50 de ani. Compania lui Elon Musk a mutat returnarea capsulelor din Florida pe coasta Californiei la începutul acestui an pentru a reduce riscul ca resturile să cadă în zone populate. Echipajele private consecutive au fost primele care au experimentat întoarcerea acasă în Pacific.

Ultima dată când astronauții NASA s-au întors în Pacific din spațiu a fost în timpul misiunii Apollo-Soyuz din 1975, o întâlnire de detensionare între americani și sovietici în orbită.

Ads