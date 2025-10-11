Misiune cu avioane NATO și SUA la granița cu Rusia, după incursiunile recente ale dronelor și avioanelor Kremlinului. Aeronavele au trecut și prin România

Marea Britanie a anunțat sâmbătă, 11 octombrie, că două avioane ale Forțelor Aeriene Regale au zburat într-o misiune de 12 ore zilele trecute alături de forțele SUA și NATO pentru a patrula granița cu Rusia, pe fondul unei serii de incursiuni recente ale dronelor și avioanelor rusești în spațiul aerian al NATO.

Un avion de supraveghere electronică RC-135 Rivet Joint și un avion de patrulare maritimă P-8A Poseidon au zburat joi din regiunea arctică, trecând pe lângă Belarus și Ucraina, cu sprijinul unui avion de realimentare KC-135 al Forțelor Aeriene ale SUA.

Always watching. ✈️ RAF Rivet Joint & Poseidon, with USAF KC-135 support, patrolled NATO’s Eastern Flank. In response to Russia’s unlawful incursions, this mission shows NATO’s unity and readiness to defend its airspace. 💪#WeAreNATO #AlwaysReady #StrongerTogether pic.twitter.com/lxQnjfaCtm — Royal Air Force (@RoyalAirForce) October 10, 2025

Marea Britanie a declarat că operațiunea a urmat incursiunilor ruse în spațiul aerian al țărilor NATO, inclusiv în Polonia, România și Estonia.

„Aceasta a fost o misiune comună importantă cu aliații noștri din SUA și NATO”, a declarat ministrul britanic al apărării John Healey.

„Acest lucru nu numai că oferă informații valoroase pentru a spori conștientizarea operațională a forțelor noastre armate, dar transmite un mesaj puternic de unitate a NATO către (liderul rus Vladimir) Putin și adversarii noștri”, a adăugat Healey.

La începutul acestei luni, liderii Uniunii Europene au susținut planurile de consolidare a apărării blocului împotriva dronelor rusești.

