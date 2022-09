Lansarea misiunii Artemis. NASA a depistat scurgeri noi de combustibil şi alimentarea rezervoarelor a fost oprită VIDEO

Lansarea misiunii Artemis 1 a fost amânată sâmbătă, 3 septembrie. Programată iniţial pentru ora 20.17, aceasta nu va avea loc din cauza dificultăţilor întâmpinate în faza de alimentare a rezervoarelor, a confirmat directoarea generală Charlie Blackwell-Thompson, scrie AFP.

Anularea lansării este cauzată de noi scurgeri de combustibil, detectate cu câteva ore înainte de decolare.

The #Artemis I mission to the Moon has been postponed. Teams attempted to fix an issue related to a leak in the hardware transferring fuel into the rocket, but were unsuccessful. Join NASA leaders later today for a news conference. Check for updates: https://t.co/6LVDrA1toy pic.twitter.com/LgXnjCy40u