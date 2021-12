O fostă voleibalistă a concurat pentru România la Miss Universe. Cum s-a descurcat pe scenă și cine e marea câștigătoare VIDEO

Harnaaz Sandhu din India a câştigat titlul Miss Universe 2021, la finalul concursului controversat de anul acesta care a avut loc în sudul Israelului și la care a participat și reprezentanta României, Carmina Cotfas.

În discursul ei pe scenă, învingătoarea Harnaaz Sandhu a însemnat tinerii să conştientizeze că sunt „unici şi asta vă face frumoşi”. „Încetaţi să vă comparaţi cu alţii. Eu cred în mine şi din acest motiv sunt aici astăzi”, a spus ea în aplauzele publicului.

Ceremonia a avut loc în staţiunea Eilat, unde 80 de femei din întreaga lume au concurat pentru coroană. Duminică a fost ultima zi a competiţiei. Nadia Ferreira din Paraguay şi Lalela Mswane din Africa de Sud au ocupat locurile al doilea, respectiv al treilea.

România a fost reprezentată la Miss Universe de Carmina Cotfas (21 de ani). Carmina este din Mureș și este studentă la Facultatea de Istorie din Cluj-Napoca. De altfel, ea a afirmat că visul ei este de a fi profesor universitar de istorie.

Carmina a practicat și voleiul vreme de cinci ani. "Nu aveam nicio tangenţă cu voleiul. În vacanţa dintre clasa a 7-a şi clasa a 8-a am crescut foarte mult în înălţime. Dacă îţi vine să crezi, am început clasa a 8-a cu 20 de centimetri în plus.

Eram foarte slabă, foarte înaltă şi s-a făcut o selecţie la şcoală şi m-am dus iniţial din proprie curiozitate. Au urmat cei mai frumoşi 5 ani din viaţa mea apoi.

Voleiul pe mine m-a învăţat să fiu mai organizată, am cunoscut sportul de echipă, m-a transformat într-un om încrezător în mine şi deşi începutul nu a fost uşor, pentru că până la momentul ăla făceam sport doar ca şi materie la şcoală, nu avem condiţie fizică, m-au ajutat foarte mult cei 20 de centimetri câştigaţi peste vară", a spus Carmina Cotfas într-un interviu acordat Telekom.

