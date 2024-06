Cea mai vârstnică participantă la un concurs de frumusețe. Câți ani are concurenta la titlul de Miss Texas FOTO

O femeie în vârstă de 71 de ani a devenit cea mai în vârstă participantă la o competiție de frumusețe.

Competiția s-a desfășurat weekendul trecut, 22-23 iunie, în Houston, SUA, unde a fost aleasă femeia care va reprezenta Texasul, conform observatornews.ro.

Chiar dacă Marissa nu a reușit să obțină victoria, ea și-a îndeplinit visul de a participa.

71-Year-old, Marissa Teijo Makes History as the oldest contestant to ever compete in the Miss Texas Pageant this Weekend https://t.co/IYqjdA1CQB pic.twitter.com/iOA2jDxSQE