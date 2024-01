Când va intra "Mission: Impossible - Dead Reckoning" pe Paramount+

Cea de-a şaptea parte a "Mission: Imposibil" va fi pe Paramount+ în 25 ianuarie în SUA şi Canada. Acesta va ajunge pe alte pieţe internaţionale începând cu luna februarie, scrie Variety.

Titlul original al filmului a fost "Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One", însă acum se numeşte "Mission: Impossible - Dead Reckoning". Schimbarea de nume vine după ce al optulea film, care a fost iniţial subintitulat "Dead Reckoning Part Two", a fost amânat cu mai mult de un an, de la 28 iunie 2024 la 23 mai 2025, şi s-a anunţat că va primi un nou titlu.

De pe afişul "Dead Reckoning", pe care apar chipurile lui Tom Cruise, Hayley Atwell, Rebecca Ferguson, Pom Klementieff, Simon Pegg, Ving Rhames, Esai Morales şi Vanessa Kirby, a fost eliminată "Part One" din titlu.

În noul film, "Ethan Hunt şi echipa sa de la FMI se îmbarcă în cea mai periculoasă misiune de până acum: să dea de urma unei noi arme terifiante care ameninţă întreaga omenire înainte ca aceasta să cadă în mâini greşite. Cu soarta lumii în joc, începe o cursă mortală. Confruntat cu un inamic misterios şi atotputernic, Ethan este forţat să se gândească la faptul că nimic nu poate conta mai mult decât misiunea sa - nici măcar vieţile celor la care ţine cel mai mult".

Cruise, Paramount şi Skydance au produs "Dead Reckoning", iar regia a fost semnată de Christopher McQuarrie. Acesta va reveni pentru a regiza "Mission: Imposibil 8", care va readuce, de asemenea, mulţi dintre membrii distribuţiei din "Dead Reckoning" pentru a-şi încheia misiunile periculoase împotriva unei inteligenţe artificiale care ameninţă lumea.