Obiect misterios descoperit la Ierusalim: Un avertisment biblic al Apocalipsei, un semn pentru Israel? VIDEO

Arheologii au făcut o descoperire foarte interesantă la Ierusalim, Israel, legată de un avertisment biblic al Apocalipsei. Experții au găsit un obiect misterios vechi de 2.600 de ani, cunoscut sub numele de bulla, un sigiliu antic ce datează din perioada Primului Templu și poartă o inscripție ebraică antică care spune: „Aparținând lui Yeda'yah (fiul lui) Asayahu”. Ar putea fi un semn pentru Israel, venit din timpuri străvechi?

Și mai uimitor este faptul că sigiliul păstrează o amprentă vizibilă, despre care se crede că a fost lăsată de vechiul funcționar care l-a deținut cândva. Arheologii cred că numele înscris pe sigiliu s-ar putea conecta direct la un moment crucial din relatarea biblică a regelui Iosia al Iudeii (al 16-lea rege al Regatului), care a lansat reforme religioase ample după ce un sul sacru a fost descoperit în Ierusalim, conform Daily Mail.

Sulul, despre care se crede că este o versiune a Deuteronomului, contura blesteme severe pentru neascultare, inclusiv foametea, războiul, exilul și devastarea atât a țării, cât și a Templului.

Când conținutul a fost citit cu voce tare, Iosia a fost atât de alarmat de avertismente încât și-a rupt hainele și a trimis un grup de oficiali de încredere, inclusiv un bărbat pe nume Asayahu, să scape Ierusalimul de practicile păgâne. Sigiliul nou descoperit, care poartă numele fiului lui Asayahu, Yeda'yah, oferă dovezi convingătoare ale unui oficial regal probabil activ în această perioadă critică.

Acesta nu numai că susține existența unor persoane numite în relatările biblice, dar întărește și semnificația istorică și spirituală a redescoperirii sulului, un eveniment care a marcat un punct de cotitură în istoria religioasă a Iudeii, au spus cercetătorii.

Arheologul Zachi Dvira, care coordonează proiectul, a declarat pentru The Times of Israel: „Evident, nu suntem siguri că Asayahu menționat pe sigiliu este același care apare în Biblie. Cu toate acestea, mai multe astfel de artefacte găsite în zona Muntelui Templului poartă nume biblice și are sens, deoarece acestea nu erau obiecte folosite de oamenii de rând.”

Urmele de pe spatele sigiliului de lut sugerează că a fost folosit odată pentru a fixa o pungă sau un recipient de depozitare, probabil legat cu o frânghie, iar stilul scrierii îl plasează în jurul perioadei târzii a Primului Templu, aproximativ între sfârșitul secolului al VII-lea și începutul secolului al VI-lea î.Hr.

Momentul când Primul Templu a fost distrus

Aceasta a fost perioada în care Biblia spune că regele Iosia al Regatului Iudeii a ordonat reparații la Templul din Ierusalim, care era cunoscut și sub numele de Templul lui Solomon. Ordinul a venit după ce Templul a fost distrus de babilonieni în 586 î.Hr.

În timpul renovărilor, muncitorii au descoperit un sul sacru antic, Sefer haTorah, despre care cercetătorii cred că a fost probabil o versiune timpurie a Pentateuhului, în special Cartea Deuteronom, un eveniment menționat în 2 Regi 22:12 și 2 Cronici 34:20. Se spune că sulul a dezvăluit că poporul lui Iuda a încălcat grav legământul lui Dumnezeu, închinându-se la alți zei și angajându-se în practici păgâne.

Un profet, menționat în 2 Regi 22:16–17, i-a confirmat regelui Iosia soarta, spunându-i că Dumnezeu va aduce dezastru asupra Ierusalimului. Conform 2 Regi 23, Iosia a trimis oficiali să dărâme altarele, altarele și locurile înalte dedicate lui Baal, Așerei, Moloh și altor zei străini, profanându-le chiar pentru a se asigura că nu vor mai fi folosite niciodată.

Printre acești oficiali se număra o figură importantă pe nume Asayahu, descris în Biblie ca „slujitorul regelui”. Având în vedere statutul său, cercetătorii au sugerat că este pe deplin plauzibil ca fiul său, Yeda'yah, să-i fi urmat exemplul și să fi deținut un rol înalt în curtea regală sau în administrația Templului.

Descoperirea unei peceți de lut inscripționate cu numele „Yeda'yah, fiul lui Asayahu” a stârnit acum entuziasm în rândul cercetătorilor, care cred că ar putea fi direct legată de evenimentele descrise în Biblie.

Experții de la Proiectul de la Muntelui Templului au declarat că legătura este extrem de credibilă, subliniind că astfel de sigilii erau de obicei folosite doar de oficialii cu autoritate semnificativă. Descoperirea sa pe Muntele Templului adaugă o greutate suplimentară teoriei conform căreia Yeda'yah a jucat un rol proeminent în perioada Primului Templu.

