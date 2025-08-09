Mister al civilizației mayașe, descifrat după 1.400 de ani. Totul pare de necrezut, era de două ori cât New Yorkul VIDEO

O echipă de oameni de știință de la universitățile Tulane, New Orleans și Houston din Statele Unite, care a efectuat un nou studiu publicat pe 7 iulie 2025 în publicația Journal of Archaeological Science, a descifrat un mister al vestitei civilizații mayașe. Experții au constatat că societatea mayașă a avut 16 milioane de locuitori la apogeul său, acum 1.400 de ani, dublul populației orașului New York din prezent.

După ce au folosit lasere pentru a cartografia zonele joase mayașe, cercetătorii și-au actualizat estimările privind populația totală mayașă în perioada clasică târzie (600-900 d.Hr.). Populația mayașă în perioada de vârf a civilizației, acum 1.400 de ani, ar fi putut fi mult mai mare decât se credea anterior, dezvăluie un nou studiu publicat recent, potrivit Live Science.

Studiul sugerează, de asemenea, că așezările mayașe din acea vreme erau mult mai complexe și interconectate decât sugeraseră studiile anterioare.

Un studiu din 2018 a estimat că au existat 11 milioane de mayași între 600 și 900 d.Hr., cunoscută sub numele de Perioada clasică târzie. Dar, într-o nouă cercetare publicată online pe 7 iulie 2025 în Journal of Archaeological Science: Reports, unii dintre autorii studiului din 2018 au revizuit estimarea la 16 milioane.

Ambele studii au estimat dimensiunea populației mayașe folosind date lidar (metodă de detecție și măsurare a distanței luminii), care sunt obținute cu o aeronavă care transportă un aparat ce emite impulsuri laser la sol pentru a crea hărți 3D ale unei zone. Ruinele clădirilor de pe aceste hărți pot oferi indicii despre densitatea populației, pe care cercetătorii le pot extrapola pentru a obține un număr total al populației.

„Ne așteptam la o creștere modestă a estimărilor populației din analiza noastră lidar din 2018, dar o creștere de 45% a fost cu adevărat surprinzătoare”, a declarat într-un comunicat Francisco Estrada-Belli, profesor de cercetare la Institutul de Cercetare Middle American de la Universitatea Tulane din Louisiana și autorul principal al noului studiu. „Aceste noi date confirmă cât de dens populate și organizate social erau zonele joase mayașe la apogeul lor.”

Unde trăiesc urmașii mayașilor în ziua de azi?

Zonele joase mayașe sunt întinderi de teren împădurit care includ părți din Guatemala, Belize și Mexic de astăzi. Mai exact, cercetătorii au creat hărți lidar pentru 95.000 de kilometri pătrați de teren în departamentul Petén din Guatemala, vestul Belizei și statele mexicane Campeche și Quintana Roo.

Civilizația mayașă a atins apogeul între anii 250 și 900 d.Hr., numeroase orașe prosperând în Mesoamerica în acea perioadă. Cercetătorii au crezut mult timp că, în afară de aceste orașe, civilizația se limita la așezări dispersate, intercalate cu terenuri agricole în pădurile tropicale întinse ale regiunii. Cu toate acestea, noile cercetări arată că așezările mayașe erau mult mai complexe și interconectate decât se credea anterior.

„Suntem încrezători că aceste descoperiri bazate pe lidar ne oferă cea mai clară imagine de până acum a modelelor de așezări mayașe antice”, a spus Estrada-Belli. „Acum avem dovezi concrete că societatea mayașă era extrem de structurată atât în orașe, cât și în zonele rurale și mult mai avansată în ceea ce privește resursele și organizarea socială decât se credea anterior.”

Cercetătorii au descoperit aceleași modele de construcție în zonele urbane și rurale, cu o piață publică centrală controlată de elită și zone rezidențiale și câmpuri agricole distribuite în jurul acestor piețe. Aproape toate clădirile descoperite cu ajutorul lidarului erau situate la mai puțin de 5 km de o piață, ceea ce sugerează că locuitorii din mediul rural, care în general nu erau elite, aveau acces la majoritatea aspectelor vieții civice și religioase, conform studiului.

Concluziile contestă presupunerea de mult timp susținută că așezările rurale mayașe erau izolate de orașe și, prin urmare, deconectate de centrele administrative și ceremoniale. „Nicio comunitate rurală nu putea fi considerată izolată, dezintegrată sau independentă”, au scris cercetătorii în studiu.

Astăzi, mulți mayași continuă să trăiască în Mezoamerica, inclusiv aproximativ 8 milioane în sudul Mexicului și America Centrală, potrivit Centrului de Cercetare Mezoamericană de la Universitatea din California, Santa Barbara.

