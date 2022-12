Povestea Casei Mița Biciclista. Imobilul a devenit cel mai instagramabil loc din București FOTO VIDEO

Casa Mița Biciclista a fost împodobită de sărbători și a devenit un punct de atracție al Bucureștiului.

Imobilul, situat în centrul Capitalei, este imortalizat zilele acestea în mii de poze care sunt postate pe rețelele sociale.

Casa Mița Biciclista este un monument istoric. Numele ei provine de la Maria Mihăescu.

Proiectată de arhitectul N. C. Mihăescu, casa Beaux-Arts cu influențe Art Nouveau are fațade bogat ornamentate, cu balcoane și reliefuri cu heruvimi, lei și cupidoni. Numele casei amintește de apelativul proprietarei Maria Mihăescu, prima femeie din București care a mers pe bicicletă, cunoscută pentru viața extravagantă și luxoasă pe care o ducea. Casa este pe colț, la intersecția dintre străzile Biserica Amzei și Christian Tell.

Casa a fost recent recondiționată.

Casa de poveste

Casa celebrei curtezane Mița Biciclista s-a dedeschis în luna noiembrie pentru public după 80 de ani cu un mare bal organizat de Asociația Română pentru Cultură, Educație și Normalitate (ARCEN).

În acest timp, salonul cu magie, jocuri de cărți și tarot va fi animat toată noaptea la etajul doi al casei istorice, etajul unde Mița își avea budoarul în cele patru camere mari.

Casa Miței Biciclista va găzdui din 2023 o braserie, spații de cultură urbană și artă și cinema, se arată în comunicat.

Casa Mița Biciclista se află în centrul Bucureștiului, pe strada Christian Tell, nr. 11.

Povestea celebrei curtezane

Pe numele său real Maria Mihăescu, Mița Biciclista a fost o femeie considerată în epocă de o frumusețe răpitoare, care a bulversat moravurile lumii bune a Capitalei.

Istoricii spun că s-a născut în comuna Filipeștii de Pădure, sat Dițeși, județul Prahova, în anul 1885 și nu avea mai mult de 15 ani când și-a început cariera de curtezană. Cu ochii ei verzi-albaștri a ”înnebunit” bărbații, printre clienții ei aflându-se nume celebre ale protipendadei Micului Paris. Printre aceștia, Nicolae Grigorescu, Octavian Goga și chiar Regele Ferdinand. Despre Ferdinand se spune că i-ar fi făcut cadou casa din apropiere de piața Amzei din București și care poartă numele curtezanei.

Odată cu emanciparea Bucureștiului, plimbatul cu bicicleta devenise o modă a Capitalei sfârșitului de secol XIX, doar că era o distracție rezervată aproape exclusiv bărbaților. Mița Mihăescu se pare că a fost prima femeie din România care s-a plimbat cu bicicleta, îndrăznind să sfideze vremurile, iar de aici i se trage și porecla.

Curtezana s-a căsătorit spre finalul anilor 40 cu generalul Alexandru Dimitrescu. Presa vremii scria că ar fi fost cerută de soție chiar de către regele Manuel al Portugaliei, însă ea îl iubea nebunește pe doctorul Nicolae Minovici și l-a refuzat pe rege.

