Doctoriță "șpăgară", care într-un singur an a jecmănit 32 de pacienți, arestată la domiciliu. Judecătorii au respins arestarea preventivă cerută de procurori

Magistraţii de la Tribunalul Timiş au luat măsura arestului la domiciliu pentru o femeie, medic pneumolog la Spitalul orăşenesc din Făget, după ce aceasta a luat mită de la 32 de pacienţi. Sumele primite variau între 50 de lei şi 4.000 de lei şi erau încasate pentru consulturi sau chiar eliberarea de concedii medicale ilegale.

Potrivit procurorilor, medicul de la Spitalul din Făget a luat mită de la 32 de pacienţi, în perioada iunie 2024 – 29 august 2025.

”În referatul cu propunere de luare a măsurii arestării preventive s-a reţinut că în perioada iulie 2024 – 29 august 2025, în calitate de medic primar în cadrul Spitalului Orăşenesc Făget – Compartimentul Pneumologie, inculpata a primit în repetate rânduri, respectiv de la un număr de 32 de pacienţi, sume cuprinse între 50 lei şi 4.000 lei, în legătură cu îndeplinirea atribuţiilor de serviciu, respectiv eliberarea unor concedii medicale sau a altor înscrisuri medicale”, se arată într-un comunicat de presă, de joi, 6 septembrie, al Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş.

Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş au solicitat Tribunalului Timiş arestarea preventivă a femeii, însă judecătorii au respins propunerea şi au dispus măsura preventivă a arestului la domiciliu începând din 4 septembrie 2025, până în 3 octombrie 2025, inclusiv.

