Doctoriță "șpăgară" reținută de polițiști, în Timiș. Lua bani pentru orice și în orice monedă. Într-un singur an a jecmănit 32 de pacienți

Autor: Adrian Zia
Miercuri, 03 Septembrie 2025, ora 21:26
O femeie, medic pneumolog de la Spitalul din orașul Făget, județul Timiș, a fost reținută 24 de ore, fiind acuzată că a luat mită de la 32 de pacienți timp de peste un an. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, ea încasa sume de bani pentru consultații, tratamente și concedii medicale ilegale.

”Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș au dispus reținerea unui medic din Făget pentru fapte de corupție. La data de 03 septembrie 2025, în baza delegării procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș, polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalității Economice din cadrul I.P.J. Timiș au pus în executare 3 mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal în care se efectuează cercetări cu privire la săvârșirea infracțiunilor de luare de mită și dare de mită. Perchezițiile au fost efectuate la sediul unei instituții medicale publice, la sediul social al unui cabinet medical și la domiciliul unei femei de 55 de ani”, a transmis, miercuri seară, IPJ Timiș.

Potrivit sursei citate, în urma anchetei a rezultat că, în perioada aprilie 2024 – 29 august 2025, medicul din Făget ar fi primit, cu titlu de mită, diferite sume de bani sau alte bunuri de la 32 de pacienți care s-au prezentat la biroul acesteia din cadrul unității medicale.

Medicul a fost reținut de procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiș pentru 24 de ore.

Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, femeia, medic pneumolog, lua diferite sume de bani atât la consulturi și tratamente diferite, cât și pentru acordarea de concedii medicale ilegale. Șpăgile erau primite atât în lei, cât și în euro.

