Explicația ministrului Transporturilor după investigația conform căreia a dat mită de 6 ori reprezentanților unui ocol silvic: "Un flagrant pe care am acceptat să-l fac"

Ministrul Transporturilor, Ciprian Șerban, a avut o reacție publică după investigația publicată de Europa Liberă, din care reiese că actualul ministru ar fi dat mită reprezentanților unui ocol silvic, în anul 2012.

“Aceștia rețineau sume de bani. Am considerat că sunt plăți nelegale și am sesizat autoritățile. Am acceptat să fac un flagrant, pentru a proba infracțiunile”, a transmis ministrul.

Ciprian Șerban a publicat pe pagina sa de Facebook, în seara de 30 iulie, o postare în care se referă la aspecte prezentate de Europa Liberă, într-o investigație privind fapte întâmplate în 2012, când actualul ministru era om de afaceri, iar firma controlată de Ciprian Șerban desfășura lucrări de reîmpădurire pe raza unei localități din județul Iași.

Șerban spune, acum, că “în derularea unui contract comercial, în anul 2012, am lucrat cu muncitori zilieri, pe care, conform legii, îi treceam în Registrul pentru Zilieri și pe care îi plăteam zilnic, evidențiind aceste plăți în contabilitatea societății. Am observat, la un moment dat, însă, că reprezentanții Ocolului Silvic, cei care coordonau una dintre echipele de zilieri, rețineau sume de bani care nu se justificau, nici în cheltuielile organizării de șantier și nici în plata zilierilor, dând de înțeles că sunt comisioane, fără să explice destinația și justificarea lor, motiv pentru care am considerat că sunt plăți nelegale și am sesizat imediat autoritățile”.

Potrivit investigației Europa Liberă, omul de afaceri Ciprian Șerban a dat mită de cel puțin șase ori în 2012, către reprezentanții Ocolului Silvic Răducăneni, înainte de a fi amenințat și de a denunța toată situația la DNA. Europa Liberă a scris că actualul ministru s-a înțeles cu reprezentanții ocolului să realizeze lucrările cu zilieri din zonă, în schimbul plății unui procent de 3% din valoarea contractului, în numerar.

Scandalul legat de ministrul Ciprian Șerban apare la doar câteva zile după un scandal similar, în care a fost implicat omul de afaceri Dragoș Anastasiu. În urma acelui scandal, Anastasiu și-a pierdut funcția de vicepremier.

