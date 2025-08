Liderul USR, Dominic Fritz, a rememorat singurul moment în care a dat mită în România. "Au fost din ce în ce mai mulți oameni de-a lungul anilor care au refuzat"

Dominic Fritz, președintele USR și primar al municipiului Timișoara, a rememorat singurul moment în care recunoaște că a dat mită în România.

Dominic Fritz a rememorat experiența din anul 2003, când a intrat pentru prima dată în România, pe când avea 19 ani și călătorea cu autocarul, alături de alți tineri germani.

"A fost chiar la intrare cu autocarul în România, când am venit pentru prima oară și s-a cerut de la fiecare cetățean 10 euro. Veneam cu încă trei colegi din Germania, tineri absolvenți de liceu. Era un autocar plin de oameni, atunci nu aveam curaj să zicem nu, și am plătit, cred că un sfert, am plătit 10 euro, ca un mic semn de revoltă. Asta a fost prima și ultima dată”, a spus Dominic Fritz la B1TV, potrivit Adevărul.

„Asta pentru mine a fost o experiență care m-a trezit așa și poate m-a și politizat, într-un sens bun. Am observat de-a lungul anilor - în toată studenția mea veneam cu autocarul, mai târziu, când am început să câștig și bani, mi-am mai și permis câte un avion – că din ce în ce mai puțini oameni au dat acești 5 euro (...). Pentru mine, acest ”nu” e foarte puternic. Au fost din ce în ce mai mulți oameni de-a lungul anilor care au refuzat. Pentru mine, asta înseamnă că putem, cu pași mici, să ne facem bine și fiecare contează în această ecuație”, subliniază primarul Timișoarei.

Mărturisirea lui Fritz vine în contextul în care tot mai multe figuri publice din România recunosc incidente legate de corupție. Cel mai recent caz al unei persoane publice este cel al lui Ciprian Șerban, ministrul Transporturilor. Cu puține zile înainte, descoperirea unei situații similare a dus la demisia lui Dragoș Anastasiu din funcția de vicepremier.

