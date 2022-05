Fiica unei femei care a murit la maternitatea Bucur din București, după o operație, a cerut medicilor, chirurgului și anestezistului, șpaga pe care a dat-o înainte de intervenția chirurgicală, apoi i-a denunțat pentru luare de mită, la DNA.

Cei doi doctori, Camelia Constantinescu și Ion Bebe Chiriac, au fost condamnați de Tribunalul București la închisoare cu suspendare și au primit interdicție să mai profeseze într-un spital de stat pentru o perioadă de un an. Decizia Tribunalului București nu este definitivă.

În denunțul făcut organelor judiciare, fiica femeii care a murit în spital a explicat că a luat legătura cu medicul Camelia Constantinescu la recomandarea unor prieteni. Mama ei a fost internată la Maternitatea Bucur în 4 iulie 2016, urmând să suporte o intervenție chirurgicală.

Înainte de actul medical, fiica pacientei s-a întâlnit cu doctorița care i-ar fi spus că operația costă 500 de lei, sumă la care să adauge alți 200 de lei pentru anestezist. Femeia s-a conformat și i-a strecurat medicului plicul cu bani în buzunarul halatului. La scurt timp, a fost sunată de un reprezentant al spitalului care a anunțat-o că mama ei a decedat.

Disperat că nevasta i-a murit în spital, soțul pacientei a ținut neapărat să vorbească cu medicul pentru a-i cere lămuriri cu privire la cauza decesului, dar și banii dați pentru o operație nereușită. Înțelegând situația dramatică în care se afla bărbatul și fiica acestuia, medicul Camelia Constantinescu a acceptat tranzacția și i-a cerut colegului anestezist să se întâlnească cu cei doi pentru a le înapoia banii, cei 700 de lei dați înainte de operație. Doctorița nu știa că fusese denunțată, iar discuția, în care vorbea degajat despre suma de bani primită de la rudele pacientei, fusese interceptată.

Cei doi medici au fost trimiși în judecată de DNA sub acuzațiile de luare de mită în decembrie 2020, iar după doi ani de judecată au fost condamnați fiecare la câte 3 ani de închisoare cu suspendare și la muncă în folosul comunității pentru o perioadă de 90 de zile, în cadrul Direcției pentru Protecția Copilului. În plus, instanța a decis ca cei doi medici să nu mai poată profesa pe o perioadă de un an în cadrul unui spital de stat.

Judecătorii Tribunalului București au considerat că atât medicul Camelia Constantinescu, dar și colegul său, medicul Bebe Chiriac nu au avut o atitudine tocmai sinceră în fața instanței. Doctorița a negat că a cerut șpagă pentru operație, susținând că s-a trezit cu banii în buzunarul halatului acasă, când l-a luat să-l spele, fără să știe exact ai cui erau banii și cine îi pusese acolo.

Pe de altă parte, anestezistul a explicat instanței că banii, cei 200 de lei primiți de la fiica pacientei, fuseseră ceruți pentru achiziționarea unui medicament scump, care nu se găsea în rețeaua farmaceutică, dar pe care el l-ar fi găsit ușor dat fiind relațiile pe care le avea în domeniu. Apărările medicilor nu au stat în picioare, fiind contrazise de discuțiile telefonice pe care le-au avut cu rudele pacientei.

Cei doi doctori au declarat apel la sentința dată de Tribunalul București, dosarul urmând să se judece la Curtea de Apel, instanță care va da decizia finală. Primul termen, la Curte, a fost programat în data de 30 mai 2022.

