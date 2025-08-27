Fotbalistul care s-a declarat bisexual a ajuns la capătul răbdării: ”Nu e vorba despre mine”

Mitch Brown a ajuns la capătul răbdării în timp ce urmărea relatarea unui alt caz de insulte homofobe în Liga Australiană de Fotbal şi a decis că era timpul să facă o schimbare în ceea ce priveşte discursul public. Brown a contactat Daily Aus cu un mesaj pe care site-ul de ştiri l-a publicat miercuri: „Am jucat în AFL timp de 10 ani pentru West Coast Eagles şi sunt bisexual”.

În aproape 130 de ani de competiţii de top în fotbalul australian, niciun jucător, actual sau fost, nu s-a identificat public ca bisexual sau gay.

Aussie Rules era cu mult în urma altor tipuri de fotbal, inclusiv NFL, rugby league, rugby union şi fotbal. Brown, care a fost recrutat de Eagles în adolescenţă şi a jucat pentru clubul din Perth din 2007 până în 2016, a spus că a ajuns într-o „cultură hipermasculină” şi a devenit „foarte, foarte bun” în a se ascunde.

„Nu doar despre sexualitatea mea, ci...despre tot”, a declarat el pentru Daily Aus. „Anxietatea mea, grijile mele în viaţă. Le-am putut îngropa atât de adânc.” S-a retras la vârsta de 28 de ani, după ce a jucat 94 de meciuri în AFL, în parte pentru că avea dificultăţi în a-şi jongla viaţa şi cariera.

Acest lucru s-a schimbat. Brown a declarat că doreşte ca povestea sa să contribuie la crearea unui mediu „sigur, confortabil şi spaţios” pentru ceilalţi jucători din ligă. El doreşte ca AFL să reacţioneze concentrându-se mai mult pe schimbări structurale decât pe durata suspendărilor jucătorilor vinovaţi de homofobie sau discriminare.

Ads

„Reacţiile la care sper sunt cele pe care nu le voi auzi”, a spus el. „Sunt reacţiile tinerilor din Australia care spun: „Mă simt văzut, mă simt puţin mai în siguranţă şi am un model de urmat – chiar dacă este doar bătrânul Mitch – un model de urmat la care pot să mă uit acum”, a spus el. „Nu cred că este vorba despre mine. Nu este vorba despre faptul că Mitch Brown este primul. Este vorba despre împărtăşirea experienţei mele, astfel încât şi alţii să se simtă văzuţi.”

Brown a decis să ia atitudine după ce Izak Rankine, un jucător vedetă al echipei Adelaide Crows, liderul ligii, a fost suspendat săptămâna trecută pentru patru meciuri pentru o remarcă homofobă la adresa unui adversar. El a fost al şaselea jucător din AFL suspendat pentru un act similar în 16 luni.

Observatorii din Australia, care au documentat de mult timp discriminarea, speră că opinia sinceră a lui Brown cu privire la problemele culturale din AFL, în calitate de jucător respectat şi relativ recent retras, va face diferenţa.

Ads

„El vorbeşte despre probleme”, a spus dr. Erik Denison, specialist în comportament la Facultatea de Arte a Universităţii Monash, şi „vorbeşte despre probleme în calitate de jucător AFL”. „Una este ca jucătorii din alte sporturi să vorbească despre problemele din AFL, sau cercetătorii ca mine sau jurnaliştii”, a declarat Denison pentru The Associated Press. „Altceva este ca un jucător respectat din AFL să vorbească despre problemele din sportul său, pentru că el este unul dintre băieţi, este unul dintre colegi şi, de asemenea, este un jucător recent. Asta ar putea însemna că vorbele lui vor avea un impact mai mare decât ale altora.”

Organizarea unei aşa-numite Pride Round (Runda Mândriei) condusă de jucătorii de top ai cluburilor de elită şi transmiterea de mesaje adecvate de la nivel înalt către echipe ar ajuta AFL să devină mai incluzivă şi mai diversă pentru jucători şi suporteri, a spus Denison.

Competiţia feminină AFL are o rundă Pride, la care participă toate cluburile, dar Sydney Swans este singurul club masculin AFL care organizează un meci Pride în fiecare an.

„Fiecare club trebuie să se implice în procesul de schimbare şi, deoarece (Brown) spune în mod specific ce trebuie schimbat, asta este ceea ce este unic şi de aceea am speranţa că ceva se va întâmpla în urma acestui lucru.”

Echipa Eagles a reacţionat la câteva ore după anunţul lui Brown cu o postare în social media în care se scria: „Te iubim, Mitch!”

Ads