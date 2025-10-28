Minerii din Valea Jiului vin la mitingul confederațiilor sindicale de la București. Revendicările ortacilor

Minerii din Valea Jiului vin la mitingul confederațiilor sindicale de la București FOTO Facebook/Confederaţia Naţională Sindicală ”Cartel ALFA"

Patru mari sindicate au anunțat un miting de protest în fața Guvernului pentru miercuri, 29 octombrie. Nu vor lipsi nici minerii din Valea Jiului.

Celor patru grupări sindicale - Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian - li se vor alătura și cei de la Sindicatul Muntele.

Minerii și energeticienii din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) vor fi reprezentați la mitingul organizat, miercuri, la București, de confederațiile sindicale din România, între revendicările formulate de Sindicatul Muntele numărându-se prelungirea termenului de închidere pentru minele Lupeni și Lonea, dar și realizarea unui grup energetic pe gaz la Termocentrala Paroșeni.

"Dorim ca problemele noastre, dar nu numai ale noastre, să se facă auzite la nivelul Guvernului. Dorim ca termenele pentru finalizarea programului regresiv pentru minele Lupeni și Lonea să fie reconsiderat, știut fiind faptul că, din punct de vedere tehnic, acestea nu pot fi respectate. Din punctul nostru de vedere, exploatările miniere Lupeni și Lonea ar trebui oprite cel târziu la sfârșitul anului 2028, deoarece aici s-a lucrat în două schimburi din patru, nu am avut materiale, nu au fost resurse financiare suficiente pentru materialele necesare și a lipsit personalul. De asemenea, managementul complexului a fost deficitar", a declarat marți, 28 octombrie, președintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean.

Ads

Totodată, sindicaliștii solicită construirea unui grup energetic nou la Termocentrala Paroșeni, care să funcționeze pe gaz metan, având în vedere că magistrala de transport BRUA trece la mai puțin de 400 de metri de această uzină electrică, a precizat liderul sindical.

În paralel, Sindicatul Muntele mai solicită respectarea 'integrală' a contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul CEVJ.

Conform sindicaliștilor, în actualul program de ecologizare și închidere, mina Lonea ar trebui să-și încheie activitatea la sfârșitul anului 2025, iar exploatarea de cărbune Lupeni, la sfârșitul anului 2026.

Problemele cu care se confruntă minerii și energeticienii din Valea Jiului vor fi prezentate, miercuri, și în cadrul unei întâlniri separate pe care reprezentanții Confederației Meridian, din care face parte Sindicatul Muntele, o vor avea cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a mai spus președintele Sindicatului Muntele.

În cadrul CEVJ lucrează circa 2.400 de angajați, complexul fiind format din minele Lonea, Livezeni, Lupeni și Vulcan, alături de Termocentrala Paroșeni.

Ads