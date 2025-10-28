Minerii din Valea Jiului vin la mitingul confederațiilor sindicale de la București. Revendicările ortacilor

Autor: Adrian Zia
Marti, 28 Octombrie 2025, ora 17:16
156 citiri
Minerii din Valea Jiului vin la mitingul confederațiilor sindicale de la București. Revendicările ortacilor
Minerii din Valea Jiului vin la mitingul confederațiilor sindicale de la București FOTO Facebook/Confederaţia Naţională Sindicală ”Cartel ALFA"

Patru mari sindicate au anunțat un miting de protest în fața Guvernului pentru miercuri, 29 octombrie. Nu vor lipsi nici minerii din Valea Jiului.

Celor patru grupări sindicale - Confederaţia Sindicatelor Democratice din România (CSDR), Confederaţia Naţională Sindicală „Cartel ALFA”, CNSLR-Frăţia şi Confederaţia Sindicală Naţională Meridian - li se vor alătura și cei de la Sindicatul Muntele.

Minerii și energeticienii din cadrul Complexului Energetic Valea Jiului (CEVJ) vor fi reprezentați la mitingul organizat, miercuri, la București, de confederațiile sindicale din România, între revendicările formulate de Sindicatul Muntele numărându-se prelungirea termenului de închidere pentru minele Lupeni și Lonea, dar și realizarea unui grup energetic pe gaz la Termocentrala Paroșeni.

"Dorim ca problemele noastre, dar nu numai ale noastre, să se facă auzite la nivelul Guvernului. Dorim ca termenele pentru finalizarea programului regresiv pentru minele Lupeni și Lonea să fie reconsiderat, știut fiind faptul că, din punct de vedere tehnic, acestea nu pot fi respectate. Din punctul nostru de vedere, exploatările miniere Lupeni și Lonea ar trebui oprite cel târziu la sfârșitul anului 2028, deoarece aici s-a lucrat în două schimburi din patru, nu am avut materiale, nu au fost resurse financiare suficiente pentru materialele necesare și a lipsit personalul. De asemenea, managementul complexului a fost deficitar", a declarat marți, 28 octombrie, președintele Sindicatului Muntele, Darius Câmpean.

Totodată, sindicaliștii solicită construirea unui grup energetic nou la Termocentrala Paroșeni, care să funcționeze pe gaz metan, având în vedere că magistrala de transport BRUA trece la mai puțin de 400 de metri de această uzină electrică, a precizat liderul sindical.

În paralel, Sindicatul Muntele mai solicită respectarea 'integrală' a contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul CEVJ.

Conform sindicaliștilor, în actualul program de ecologizare și închidere, mina Lonea ar trebui să-și încheie activitatea la sfârșitul anului 2025, iar exploatarea de cărbune Lupeni, la sfârșitul anului 2026.

Problemele cu care se confruntă minerii și energeticienii din Valea Jiului vor fi prezentate, miercuri, și în cadrul unei întâlniri separate pe care reprezentanții Confederației Meridian, din care face parte Sindicatul Muntele, o vor avea cu ministrul Energiei, Bogdan Ivan, a mai spus președintele Sindicatului Muntele.

În cadrul CEVJ lucrează circa 2.400 de angajați, complexul fiind format din minele Lonea, Livezeni, Lupeni și Vulcan, alături de Termocentrala Paroșeni.

Măsurile de austeritate scot în stradă zeci de mii de români, la un protest în fața Guvernului. "Clasa politică, printr-o proastă gestiune, ne-a adus în situația actuală"
Măsurile de austeritate scot în stradă zeci de mii de români, la un protest în fața Guvernului. "Clasa politică, printr-o proastă gestiune, ne-a adus în situația actuală"
Patru mari confederații sindicale organizează miercuri un protest în fața Guvernului, cerând creșterea salariului minim și a pensiilor, respectarea drepturilor legale ale salariaților și...
Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „N-am intrat pe geam în această casă” VIDEO
Premierul Bolojan, despre vila din Strada Gogol în care a fost acuzat că a stat ilegal: „N-am intrat pe geam în această casă” VIDEO
Premierul Ilie Bolojan a vorbit duminică seară, 26 octombrie, despre vila de protocol în care a fost acuzat că a stat ilegal. Prim-ministrul a precizat că nu știa, la momentul mutării, că...
#miting protest, #guvern, #confederatii sindicale, #mineri Valea Jiului proteste, #revendicari ortaci , #proteste
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Lui Gigi Becali nu i-a venit sa creada ce a vazut la sfintirea Catedralei Mantuirii Neamului: "Ce, sunt nebun? Nu stau!"
Digi24.ro
Cum a fost gasita Stefania Szabo, doctorita care a murit in camera de garda a spitalului din Buzau. Ipotezele anchetatorilor
Adevarul.ro
Atac hibrid la frontiera UE. Un fost comandant NATO cere actiune rapida impotriva Rusiei

Ep. 148 - Armata Română a anunțat că

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Bolid strivit de un TIR pe „Drumul Morții”, în județul Iași. Doi oameni și-au pierdut viața FOTO
  2. Soldații ruși „aud constant limbi străine” pe frontul din Ucraina. Amenințări dure pentru străini. „Îi distrugem”
  3. O companie petrolieră rusească din Germania scapă de sancțiunile SUA. Dispensă specială de la Casa Albă
  4. Minerii din Valea Jiului vin la mitingul confederațiilor sindicale de la București. Revendicările ortacilor
  5. Papa Leon recomandă școlilor catolice să evite „tehnofobia” pentru a veni în ajutorul celor nevoiași. „Progresul tehnologic face parte din planul lui Dumnezeu”
  6. Primele declarații la tribunal ale ucrainenilor acuzați de sabotaj în România. Unul dintre ei dă vina pe celălalt și spune că a fost păcălit și ademenit cu bani
  7. Eșec la negocierile din coaliție privind desființarea pensiilor speciale ale magistraților. De ce nu a fost de acord Bolojan cu propunerea PSD SURSE
  8. O femeie a dat în judecată Metrorex și acum primește 23.000 de euro despăgubiri. Motivul pentru care s-a ajuns în instanță
  9. Ucraina a provocat inundații masive în Rusia după un atac cu drone asupra unui baraj din Belgorod VIDEO
  10. Ajutor financiar nou pentru sinistrații din blocul afectat de explozia din Rahova. 130 de persoane au primit câte 1.500 de lei