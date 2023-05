Peste 1,7 milioane de turci s-au adunat pentru a-l susține pe Erdogan, într-un miting masiv la Istanbul VIDEO

Mitingul Istanbulul Mare, organizat de Partidul Justiţie şi Dezvoltare (AKP) cu o săptămână înaintea alegerilor prezidenţiale, a adunat peste 1,7 milioane de susținători ai lui Recep Tayyip Erdogan, ce candidează pentru un nou mandat.

“M-am născut la Istanbul, am crescut la Istanbul. Am fost primar la Istanbul. Am devenit preşedinte. Am parcurs împreună aceste etape. (...) Dacă Istanbul spune ‘Da’, se rezolvă această treabă. Dacă Istanbul spune: ‘Îi vom pensiona pe unii’, se rezolvă această treabă”, a spus Erdogan, care a şi anunţat numărul participanţilor la miting.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Büyük İstanbul Mitingi'ne 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı. #TürkiyeSanaEmanet #AtatürkHavalimanı pic.twitter.com/Hyp1MFdJtA — guIsumsuItan (@guIsumsuItan) May 7, 2023

Recep Tayyip Erdogan a vorbit despre ce s-a făcut pentru poporul turc în mandatul său, el menţionând, între altele, asigurarea de locuri de muncă şi creşterea veniturilor. Erdogan a promis că se vor lua măsuri pentru populaţie în contextul crizei globale care se reflectă asupra Turciei. “Noi nu ne bazăm pe vorbe, ci pe fapte. Noi nu avem vorbe goale, avem programe, proiecte”.

Erdogan a vorbit şi despre intervenţiile de după dezastre şi despre planurile pentru populaţia afectată de cutremure, de fiecare dată făcând trimitere la rivalul său, Kemal Kilicdaroglu, şi întrebându-l pe acesta ce a făcut el.

Recep Tayyip Erdogan se află la putere în Turcia din 2003, mai întâi ca premier, iar apoi ca preşedinte.

La alegerile din 14 mai, principalul rival al lui Erdogan este Kemal Kilicdaroglu, preşedintele CHP, principalul partid de opoziţie din Turcia.

Mitinge 1 milyon 700 bin kişinin katıldığını açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Büyük İstanbul Mitingi'nde konuştu https://t.co/3YgIbWWe4b pic.twitter.com/McRvhknZ9Y — ANADOLU AJANSI (@anadoluajansi) May 7, 2023