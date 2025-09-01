Primăria a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților, inițiat de organizația Noua Dreaptă. "Capitala nu va fi locul de joacă al extremiștilor" VIDEO

Primarul general al Municipiului București, Stelian Bujduveanu, a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar aceasta a anulat avizul care fusese anterior acordat pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România.

Ca urmare, acest protest, dacă totuși va avea loc, va fi ilegal.

„Inițial, documentația depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranților – document care, reamintim, a fost deja retras din consultare publică. Ulterior, organizatorii au promovat în spațiul public mesaje explicit anti-imigranți, care incită la ură și discriminare”, precizează Primăria Municipiului București (PMB), într-un comunicat citat de G4 Media.

Analiza Comisiei de ordine publică a arătat că mitingul din 2 septembrie ar încălca legislația în vigoare – O.U.G. nr. 31/2002 și Legea 60/1991. Acestea interzic adunările prin care se propagă idei extremiste, fasciste, rasiste sau care instigă la ură și violență.

„Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la protest este garantat și va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea și să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraș european, deschis și solidar – iar asta trebuie apărat cu fermitate”, a declarat primarul general interimar Stelian Bujduveanu, citat în comunicat.

Primăria Municipiului București reamintește:

• Libertatea de exprimare și dreptul la întrunire sunt fundamentale.

• Incitarea la ură și violență nu sunt și nu vor fi tolerate.

• Administrația Capitalei va acționa ferm și legal ori de câte ori sunt amenințate coeziunea socială și siguranța cetățenilor.

Organizația Noua Dreaptă anunțase, duminică, 31 august, că a obținut aprobarea PMB pentru organizarea unui protest împotriva imigranților, la câteva zile după ce un tânăr livrator din Bangladesh a fost lovit pe stradă, în Capitală.

“Marți, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în fața Primăriei Municipiului București, prin care noi, bucureștenii, să ne exprimăm împotrivirea față de anunțata intenție a Primăriei de a inunda orașul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure și liniștite metropole din Europa, cu imigranți de origine afro-asiatică! Atenție, dragi bucureșteni, acum nu mai e vorba de “bicicliștii” Glovo sau alți muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituției României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul țării, ci este vorba ca în București să fie aduși, împotriva voinței sau fără acordul populației, imigranți cu statut incert dar în mod sigur provenind din populații ne-europene, de rasă exclusiv non-albă!

Manifestarea este autorizată de Primăria Generală a Capitalei și așteptăm participanții la ora 11:00 în fața aceleași Primării, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București”, susținea un mesaj publicat pe site-ul organizației.

