Primăria a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților, inițiat de organizația Noua Dreaptă. "Capitala nu va fi locul de joacă al extremiștilor" VIDEO

Autor: Mihai Diac
Luni, 01 Septembrie 2025, ora 19:19
430 citiri
Primăria a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților, inițiat de organizația Noua Dreaptă. "Capitala nu va fi locul de joacă al extremiștilor" VIDEO
Stelian Bujduveanu, primarul general interimar al Capitalei - FOTO Hepta

Primarul general al Municipiului București, Stelian Bujduveanu, a convocat de urgență Comisia de ordine publică, iar aceasta a anulat avizul care fusese anterior acordat pentru protestul planificat pe 2 septembrie de către Asociația Noua Dreaptă și Partidul SOS România.

Ca urmare, acest protest, dacă totuși va avea loc, va fi ilegal.

„Inițial, documentația depusă de organizatori indica o temă legată de dezbaterea asupra Strategiei de incluziune a migranților – document care, reamintim, a fost deja retras din consultare publică. Ulterior, organizatorii au promovat în spațiul public mesaje explicit anti-imigranți, care incită la ură și discriminare”, precizează Primăria Municipiului București (PMB), într-un comunicat citat de G4 Media.

Analiza Comisiei de ordine publică a arătat că mitingul din 2 septembrie ar încălca legislația în vigoare – O.U.G. nr. 31/2002 și Legea 60/1991. Acestea interzic adunările prin care se propagă idei extremiste, fasciste, rasiste sau care instigă la ură și violență.

„Nu voi permite ca Bucureștiul să fie folosit ca scenă pentru ură și dezbinare. Dreptul la protest este garantat și va fi respectat de fiecare dată, dar nimeni nu are voie să calce în picioare legea și să otrăvească societatea cu mesaje extremiste. Capitala este un oraș european, deschis și solidar – iar asta trebuie apărat cu fermitate”, a declarat primarul general interimar Stelian Bujduveanu, citat în comunicat.

Primăria Municipiului București reamintește:

• Libertatea de exprimare și dreptul la întrunire sunt fundamentale.

• Incitarea la ură și violență nu sunt și nu vor fi tolerate.

• Administrația Capitalei va acționa ferm și legal ori de câte ori sunt amenințate coeziunea socială și siguranța cetățenilor.

Organizația Noua Dreaptă anunțase, duminică, 31 august, că a obținut aprobarea PMB pentru organizarea unui protest împotriva imigranților, la câteva zile după ce un tânăr livrator din Bangladesh a fost lovit pe stradă, în Capitală.

“Marți, 2 septembrie 2025, vă invităm să manifestăm de la ora 11:00 în fața Primăriei Municipiului București, prin care noi, bucureștenii, să ne exprimăm împotrivirea față de anunțata intenție a Primăriei de a inunda orașul nostru iubit, în prezent unul dintre cele mai sigure și liniștite metropole din Europa, cu imigranți de origine afro-asiatică! Atenție, dragi bucureșteni, acum nu mai e vorba de “bicicliștii” Glovo sau alți muncitori din Pakistan, India, Nepal, Sri-Lanka, care oricum, din punct de vedere al Constituției României, se află în mod ILEGAL pe teritoriul țării, ci este vorba ca în București să fie aduși, împotriva voinței sau fără acordul populației, imigranți cu statut incert dar în mod sigur provenind din populații ne-europene, de rasă exclusiv non-albă!

Manifestarea este autorizată de Primăria Generală a Capitalei și așteptăm participanții la ora 11:00 în fața aceleași Primării, din Bulevardul Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, București”, susținea un mesaj publicat pe site-ul organizației.

Grindeanu nu este de acord cu mitingul anunțat de Asociația Noua Dreaptă și S.O.S. România. "PMB ar trebui să-și revizuiască această decizie"
Grindeanu nu este de acord cu mitingul anunțat de Asociația Noua Dreaptă și S.O.S. România. "PMB ar trebui să-și revizuiască această decizie"
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, le-a cerut luni, 1 septembrie, reprezentanților Primăriei Capitalei să-și schimbe decizia prin care au autorizat mitingul anunțat pentru marți...
Primarul interimar Stelian Bujduveanu vrea un candidat comun al coaliției la scrutinul din București
Primarul interimar Stelian Bujduveanu vrea un candidat comun al coaliției la scrutinul din București
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu (PNL), susține planul unui candidat unic al coaliției de guvernare la funcția de primar general. În caz contrar, Guvernul Bolojan ar putea fi...
#miting, #imigranti, #PMB, #ordine publica, #extremism, #extremism de dreapta, #Stelian Bujduveanu, #livrator strain batut strada bucuresti , #primaria
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Un cuplu celebru din Romania e istorie: au anulat nunta si s-au despartit, la un an si jumatate de cand se logodisera
OrangeSport.ro
Ioan Andone poate face pasul in Superliga! "Voi face parte din noua societate". Clubul de traditie produce schimbarea si a "depus toate actele"
Adevarul.ro
O cunoscuta agentie de turism din Romania a fost vanduta unui touroperator maghiar

LIVE ÎN 00:02:12

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 121 - Muncitor nepalez bătut de un...

În 2 de minute

Notifică-mă

Episoade anterioare

Marti, 26 August 2025, ora 20:00

Ziare.com Fara Filtru,
Ep.120 - Războaie în următorii 5 ani...

Joi, 14 August 2025, ora 19:15

Ziare.com Fara Filtru,
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Capsula timpului a Prințesei Diana a fost deschisă după trei decenii. Ce s-a găsit înăuntru FOTO
  2. Primăria a retras autorizația pentru mitingul împotriva imigranților, inițiat de organizația Noua Dreaptă. "Capitala nu va fi locul de joacă al extremiștilor" VIDEO
  3. Panourile solare, „frecate” cu ceapă roșie. De ce au făcut asta oamenii de știință și ce au constatat?
  4. Sunt 43 de noi membri în serviciul diplomatic al UE, dar niciun român. "Dacă am avea un ministru de Externe, acesta și-ar anunța demisia de onoare", susține fostul premier Ponta
  5. Combinarea Inteligenței Artificiale cu armele nucleare este inevitabilă. Experții în armament avertizează asupra pericolului
  6. Grindeanu nu este de acord cu mitingul anunțat de Asociația Noua Dreaptă și S.O.S. România. "PMB ar trebui să-și revizuiască această decizie"
  7. Protest ciudat în Educație: Profesorii le vor spune elevilor doar titlul lecției, fără alte informații. Recomandările aberante ale sindicaliștilor DOCUMENT
  8. Primele măsuri anunțate de UE după ce rușii ar fi încercat să bruieze avionul Ursulei von der Leyen
  9. Franța cere spitalelor să se pregătească până anul viitor pentru un posibil conflict major, în timp ce Germania monitorizează exercițiile militare ale Rusiei
  10. "Maru", dealerul lui Vlad Pascu, a scăpat de arestul preventiv. Va fi cercetat în arest la domiciliu, după ce, în locuința lui, a murit un tânăr dependent de droguri