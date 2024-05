Isralienii pun presiune pe Netanyahu pentru eliberarea ostaticilor Hamas: ”Trebuie să îi aducem înapoi. Trebuie să schimbăm acest guvern”

Mitingul de protest care a adunat mii de israelieni la Tel Aviv, sâmbătă, 4 Mai, care i-au cerut premierului Benjamin Netanyahu să accepte un acord de încetare a focului cu mişcarea islamistă Hamas, în urma căruia ostaticii israelieni rămaşi în Gaza să fie aduşi acasă.

În timp ce oficialii Hamas se întâlneau cu mediatorii egipteni şi din Qatar la Cairo, rudele şi susţinătorii celor peste 130 de ostatici aflaţi încă în captivitate au spus că trebuie făcut tot posibilul pentru a-i aduce acasă.

"Sunt aici astăzi pentru a susţine un acord acum, ieri", a declarat Natalie Eldor. "Trebuie să îi aducem înapoi. Trebuie să îi aducem înapoi pe toţi ostaticii, pe cei vii, pe cei morţi. Trebuie să îi aducem înapoi. Trebuie să schimbăm acest guvern. Asta trebuie să se termine".

Now in Tel Aviv: Tens of thousands protest for a hostage deal and against invasion to Rafah pic.twitter.com/K6BUpBb0bv