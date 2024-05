Fostul antrenor al Craiovei, Sorin Cârțu, a comentat decizia lui Edi Iordănescu de nu-l convoca pe jucătorul Craiovei, Alex Mitriță, dezvăluind că nu l-a surprins.

"Eu eram sigur că nu-l ia! A avut cifre, dar dacă el (n.r. Edi Iordănescu) le ignoră, acum ce să-i faci? E jupânul, echipa lui s-a calificat și face ce vrea! Antrenorul e suveran! Poate că și i-a pus în cap pe cei din Oltenia, dar ce-l interesează pe el?

E decizia lui și n-ai ce să-i faci! Și eu am fost antrenor și am avut parte de momente în care a trebuit să iau decizii și am nemulțumit lumea. Uneori a ieșit bine, alteori nu și au avut ei dreptate... Asta e!

Din punctul meu de vedere, eu zic că trebuia să facă parte din lot! Dar întotdeauna am zis că n-o să-l ia. Mitriță să-și vadă de viața lui de fotbalist, să ia deciziile cele mai bune pentru el, duminică să facă o partidă mare și să califice echipa în Conference și să uite de relația asta!", a declarat Sorin Cârțu, potrivit gsp.ro.

Edi Iordănescu a anunțat, în cursul zilei de vineri, lotul pentru meciurile amicale cu Bulgaria și Liechtenstein.