Mitropolitul Pavlo, starețul mănăstirii Lavra Pecerska din Kiev, a fost vizitat sâmbătă, 1 aprilie, de Serviciul de Securitate al Ucrainei.

Autoritățile de la Kiev au transmis că șeful Bisericii Ortodoxe Ucrainene a Patriarhiei Moscovei, supranumit Pașa „Mercedes”, este acuzat în temeiul a două articole din codul penal: incitarea la ură interreligioasă și justificarea agresiunii armate din partea Federației Ruse.

Casa sa a fost percheziționată, iar el a fost filmat când a părăsit mănăstirea cu Mercedesul său.

Pavlo, vicar of the #Kyiv Pechervsk Lavra, received a suspicion from the Security Service of #Ukraine, his house is being searched.

