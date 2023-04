Mitropolitul Ucrainei, în instanță după perchezițiile Serviciilor. Acuzațiile care i se aduc înaltului prelat: ”Ei zic că eu susţin agresiunea Rusiei”

Mitropolitul Pavlo al Bisericii Ortodoxe Ucrainene (UOC) a compărut sâmbătă în faţa unei instanţe din Kiev, sub acuzaţia de apologie a invaziei ruse în Ucraina şi de instigare la disensiuni religioase, informează Reuters. Şedinţa de judecată s-a încheiat printr-o amânare pentru luni, după ce ierarhul a declarat că este bolnav.

Înaintea procesului, mitropolitul fusese interogat de Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU). Şeful SBU, Vasil Maliuk, a afirmat că "legea şi răspunderea pentru încălcarea ei sunt aceleaşi pentru toţi".

UOC este acuzată de autorităţile ucrainene de menţinerea legăturilor cu Biserica Ortodoxă Rusă, cu patriarhia la Moscova, deşi a rupt oficial legăturile cu aceasta în mai anul trecut.

The prosecutor read out the text of the suspicion to Pasha Mercedes

"The investigation established that starting from February 24, 2022, after the full-scale aggression of the Russian Federation, Pyotr Lebed (Metropolitan Pavel) decided to justify the aggression of the Russian… pic.twitter.com/Qnrx3kyuy9