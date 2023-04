Suspendare record pentru fotbalistul care l-a împins pe arbitru la un meci din Anglia

Fotbalistul echipei Fulham, Aleksandar Mitrovic, a fost suspendat opt meciuri de Federaţia Engleză de Fotbal (FA) după ce l-a împins pe arbitrul Chris Kavanagh şi a fost eliminat la o partidă de Cupă cu Manchester United.

La confruntarea din 19 martie, pierdută de Fulham cu 1-3, Mitrovic a înscris golul de 1-0 în minutul 50, iar în minutul 72 a fost eliminat. United a marcat apoi cele trei goluri care i-au adus victoria.

Potrivit bbc.com, Mitrovic a fost suspendat trei meciuri pentru eliminare, trei pentru comportament violent şi două pentru limbaj necorespunzător, abuziv, jignitor şi ameninţător. În plus, el a fost amendat cu 75.000 de lire sterline.

Internaționalul sârb a ispăşit deja un meci suspendare, ceea ce înseamnă că el va redeveni disponibil la partida din 13 mai cu Fulham.

Mitrovic gets an eight-game ban for this incident on referee Chris Kavanagh.

A tad harsh maybe, but I also have very little sympathy for him.

Thoughts?

pic.twitter.com/jPizj7IrnO