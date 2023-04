Postarea virală a unui medic de familie: ”Căscatul excesiv nu e de la oboseală, ci de la deochi”

Un medic de familie a postat pe Facebook cele mai comune mituri când vine vorba despre sănătatea copiilor, iar postarea a adunat rapid zeci de comentarii și distribuiri, fiind primită de internauți cu hohote de râs.

”Câteva dintre cauzele cele mai frecvente ale bolilor la copii.

1. Curentul este agentul care cauzează majoritatea cazurilor de conjunctivită și abces dentar.

2. Înghețata este responsabilă de cam toate formele de roșu în gât.

3. Aerul curat și îmbrăcămintea lejeră sunt implicate în majoritatea răcelilor.

4. Sportul și aerul mai rece cauzează majoritatea bronșitelor și pneumoniilor.

5. De la apa care intră în ureche în timpul îmbăierii, copiii fac otite.

6. Erupția dentară este implicată în diarea și febra sugarului.

7. Căscatul excesiv nu e de la oboseală ci este de la deochi, precum și durerea de cap.

8. Infecțiile urinare la copii sunt cauzate de mersul cu picioarele goale pe parchetul din casă”, a scris medicul pe Facebook.

Românii s-au distrat în secțiunea de comentarii, depănând amintiri din copilăria lor, când li se spunea că ”vor face broaște-n burtă” de la apă, sau că ”vor rămâne strâmbi”.

”Asta cu curentul e adevărat. De aia dacii au astupat intrările și ieșirile tunelurilor din Bucegi, că erau toți cu măselele umflate de nu puteau lupta cu romanii. Vată nu se găsea, își mai puneau câlți de cânepă în urechi dar nu mai auzeau ordinele de la tarabostes, comati, Zamolxe și așa au pierdut războaiele cu Traian”

”Corect! Așa am crescut”

”Sa știți ca și eu făceam rosu în gat de la înghețată. Toată copilăria mi-a fost interzisa înghețata, cam pana pe la 10 ani, cand am plecat de acasa și am mâncat vreo 10 înghețate într-o zi. Culmea, nu am facut rosu în gat...”

”La punctu 1 care curent? ăla electric sau magnetic? ... ăla magnetic e de la telefoane sau de la antenele 5G? Mulțumesc frumos în avans pentru clarificări!”

”Da, da. Si dacă bei multă apă, faci broaște în burtă”

”Mie să-mi spuneți ce-ați făcut cu toți copiii care s-au strâmbat și-au rămas așa!”, sunt câteva comentarii.