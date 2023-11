Reprezentanții Institutului Hudson din Washington au publicat o notă analitică care dezminte miturile comune despre asistența militară americană pentru Ucraina.

Cele 14 fapte necunoscute despre ajutorul american pentru Ucraina sunt:

1. Statele Unite nu eliberează „cecuri în alb” Ucrainei, iar majoritatea banilor alocați Ucrainei nu părăsesc Statele Unite. Fiecare dolar este autorizat de Congresul SUA.

2. Pentru o sumă relativ mică, Statele Unite ajută Ucraina să slăbească Forțele Armate Ruse fără să tragă nici un foc de armă prin soldații lor. Surse deschise au înregistrat peste 13.000 de echipamente militare rusești distruse.

3. SUA nu a avut niciodată o responsabilitate mai mare pentru ajutorul militar decât ceea ce i se acordă Ucrainei. Peste 160 de oficiali din 20 de agenții federale monitorizează asistența SUA pentru Ucraina.

4. Europa a cheltuit mai mult pentru a ajuta Ucraina decât Statele Unite. Luând în considerare toate tipurile de asistență - militară, economică, umanitară și pentru refugiați - asistența europeană este de peste două ori mai mare decât cea a Statelor Unite.

5. Victoria Ucrainei înseamnă un Taiwan mai sigur. Rusia este partenerul secundar al Chinei. O Rusia slăbită sau învinsă înseamnă o China slăbită.

6. Încercările Rusiei de a submina stabilitatea europeană afectează muncitorii americani: America de Nord și Europa acoperă ≈48% din economia mondială, iar SUA și Europa sunt cele mai mari piețe de export.

7. Lecțiile SUA în Ucraina fac America mai puternică în regiunea Indo-Pacific. Livrările de ajutoare militare către Ucraina au scos la iveală deficiențele bazei industriale americane de apărare. De asemenea, au oferit ocazia de a testa armele americane în condiții care nu ar fi fost posibil în timp de pace.

8. Livrările de arme către Ucraina nu afectează capacitatea SUA de a duce război în regiunea Indo-Pacific. Cele 10.000 de Javelins și 2.000 de Stingers nu sunt un factor decisiv în respingere a invaziei chineze a Taiwanului. Același lucru este valabil și pentru GMLRS, AGM-88, AIM-7 și alte tipuri de arme. Pentru un război împotriva Chinei, America va avea nevoie de torpile, mine marine și Tomahawks. Nimic din toate acestea nu a fost livrat Ucrainei.

9. Datorită Ucrainei, Taiwanul obține arme mai repede. Anterior, Congresul a autorizat 1 miliard de dolari pentru Taiwan în cadrul programului PDA (Arms from Depots).

10. Iranul și Coreea de Nord ajută Rusia în războiul împotriva Ucrainei. Rusia sprijină Hamas. Iranul a oferit Rusiei peste 1.700 de drone, Coreei de Nord peste 1 milion de obuze de artilerie, iar Rusia a găzduit o delegație Hamas.

11. Războiul din Ucraina nu este un nou „război fără sfârșit”. Nici un singur soldat american nu luptă în Ucraina. Statele Unite nu sunt parte la conflictul dintre Rusia și Ucraina.

12. Statele Unite nu poartă un război proxy împotriva Rusiei. SUA nu au incitat niciodată Ucraina. Statele Unite nu forțează Ucraina să lupte în numele ei.

13. Statele Unite trebuie să transfere mai multă asistență militară și nemilitară Ucrainei pentru a obține rezultate mai bune. În timp ce Ucraina este în război, guvernul său trebuie să funcționeze, iar în primul an de război, Rusia a distrus aproape 30% din economia ucrainei.

14. Afirmațiile conform cărora ajutorul SUA pentru Ucraina costa 900 de dolari pe an per gospodărie americană, iar noul buget va adăuga încă 1.000 de dolari la povara fiscală pentru fiecare a patra familie din SUA, sunt manipulări. Taxele federale din SUA nu sunt distribuite în mod egal între gospodării. Se aplică tarife progresive. Doar cei mai bogați 1% din populație plătește cota totală a impozitului federal de 42,3%. Mai mult de 50% din populația cu venituri sub 40 mii dolari pe an plătește doar 2,3% din impozite federale (venitul mediu al gospodăriei în Statele Unite este de 74,5 mii dolari pe an).

Amintim că G7 a susținut sprijinul continuu pentru Ucraina și introducerea de sancțiuni dure împotriva Rusiei.

