Dramă la Roland Garros: motivul incredibil pentru care două japoneze au fost descalificate VIDEO

Scene incredibile s-au petrecut la Roland Garros în timpul unei partide de dublu.

Japonezele Miyu Kato și Aldila Sutjiadi au fost descalificate în setul al doilea al confruntării cu perechea Marie Bouzkova / Sara Sorribes Tormo.

Motivul? O minge trimisă absolut neintenționat de Miyu Kato după încheierea unui joc a lovit un copil de mingi. Fata a început să plângă, iar arbitrul de scaun a decis descalificarea perechii japoneze, în special după insistențele lui Bouzkova și Sorribes Tormo.

Miyu Kato a început la rândul ei să plângă, fiind evidentă marcată de acest eveniment.

Bouzkova și Tormo câștigaseră primul set cu 7-6, dar japonezele aveau 3-1 în setul al doilea.

A controversial ending to a women’s doubles match as Kato/Sutjiadi were disqualified for hitting a ball girl ❌ pic.twitter.com/qaFHF8UpnT