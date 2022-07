”Fără milă pentru inamic”. Un nou lansator celebru de rachete a intrat în dotarea armatei Ucrainei VIDEO

Ministrul Apărării din Ucraina, Oleksii Reznikov, a anunțat că în dotarea armatei au intrat primele sisteme de rachete cu lasnări multiple MLRS M270.

”Au sosit primele MLRS M270! Acestea vor fi o companie bună pentru HIMARS pe câmpul de luptă. Mulțumim partenerilor noștri. Fără milă pentru inamic”, a transmis Reznikov pe Twitter.

Multi Launch Rocket System (MLRS) poate lovi cu un baraj de rachete ţinte aflate la zeci și chiar sute de kilometri, în funcție de tipul de rachete cu care este dotat.

Primele M270 au fost livrate către armata americana în 1983, ulterior intrând în sistemele de apărare ale mai multor țări NATO. În total, au fost fabricate circa 1.300 de sisteme M270, alături de peste 700.000 rachete.

