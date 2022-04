Polonezii vor organiza o luptă de MMA între sosiile lui Zelensky și Putin. Toți banii câștigați vor fi donați victimelor războiului VIDEO

Un actor a anunțat că în Polonia va avea loc o luptă MMA între sosiile lui Volodimir Zelensky și Vladimir Putin.

Totul se va întâmpla în cadrul diviziei Royal Division, la Stegu Arena din orașul Opole, scrie Mirror.

Toate încasările în urma acestei lupte vor fi donate victimelor războiului din Ucraina.

Actorul Antek Krolikowski a anunțat pe contul său de Istagram că meciul va avea loc pe 30 aprilie.

Cele două sosii s-au duelat și la conferința de presă pregmergătoare evenimentului.

Putin lookalike vs Zelenski lookalike fight just got announced in Poland #popMMA pic.twitter.com/jjAHaDYuG4