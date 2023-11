Scene șocante la meciul Egiptului. Starul Mo Salah a avut nevoie de protecția armatei VIDEO

Atacantul Mohamed Salah a avut parte de o atmosferă tensionată în timpul victoriei Egiptului cu 0-2 în faţa echipei Sierra Leone, duminică, în Liberia, în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2026. Urmărit de un bărbat care a intrat pe teren, atacantul de la Liverpool a părăsit meciul sub protecţia armatei la fluierul final.

Meciul a fost mutat la Monrovia, capitala Liberiei. În ultimele minute, un bărbat a coborât din tribunele stadionului Samuel Kanyon Doe Sports în încercarea de a-l ataca pe atacantul Faraonilor.

Starul lui Liverpool a fost protejat de coechipierii săi, înainte ca membrii serviciului de securitate să se năpustească asupra agresorului.

La fluierul final, jucătorul în vârstă de 31 de ani (93 de selecţii, 53 de goluri) a fost escortat de soldaţi în timp ce părăsea terenul spre vestiare.

După ce a marcat patru goluri în victoria cu 6-0 în faţa Djiboutiului, joi, Mohamed Salah a oferit o pasă decisivă pentru Trézéguet, care a marcat o dublă decisivă împotriva Sierra Leone. Cu această victorie, jucătorii portughezului Rui Vitoria îşi extind avansul în fruntea Grupei A, în faţa Burkina Faso, Guineea-Bissau şi Etiopia.

Absolutely shocking scenes from Egypt’s game against Sierra Leone as it looks like Mohamed Salah was targeted by pitch-invaders.

