Noi dezvaluiri despre haremul lui Gaddafi: Abuza eleve pe care le tinea incuiate in subsol

O noua carte despre fostul dictator libian Moammar Gaddafi dezvaluie abuzurile sexuale ale acestuia, care tinea eleve incuiate in subsolul fortaretei sale.

Fostul lider al Libiei alegea eleve si le tinea drept sclave sexuale, se arata in cartea aparuta in urma unei investigatii a jurnalistului francez Annick Cojean, relateaza Daily Mail.

In carte se prezinta si povestea uneia dintre victime, "Soraya", care a fost tinuta inchisa de cini ani si violata in mod repetat. De asemenea, ea a povestit ca si garzi de corp si baieti au fost violati de Gaddafi.

Fostul dictator ordona rapirea elevelor care erau apoi sechestrate. Soraya a fost rapita la varsta de 15 ani si tinuta in subsolul fortaretei lungi de 10 kilometri, in afara orasului Tripoli.

Ea a povestit ca a fost batuta, violata si abuzata aproape zilnic, intre anii 2004 si 2009, vazand abuzuri similare ale altor fete si baieti. Pe langa acestia, Gaddafi urmarea si celebritati si sotii ale demnitarilor straini.

Soraya a fost nevoita sa se uite la filme porno si sa priveasca cum Gaddafi facea sex cu alte femei, pentru a putea "invata". Intr-un final, dupa cinci ani, i s-a permis sa mearga acasa, insa ea a spus ca ii este rusine de familia sa, deoarece a facut sex in afara casatoriei.

Fata a mai spus ca s-a simtit eliberata de Gaddafi dupa moartea acestuia, in anul 2011, la sfarsitul raboiului civil.

Cojean mai noteaza in carte ca faimoasele garzi de corp feminine care il inconjurau pe fostul dictator erau de fapt amante care nu aveau nicio cunostinta in folosirea armelor.

Cartea "Gaddafi's Harem: The Story Of A Young Woman And The Abuses Of Power In Libya" ("Haremul lu Gaddafi: Povestea unei tinere si abuzurile de putere in Libia" - n.red.) este deja un bestseller in limba franceza, urmand a fi tradusa in engleza. Au fost vandute peste 100.000 de copii, de la publicarea sa, in anul 2012. Editia in limba engleza va fi publicata in luna septembrie.

