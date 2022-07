Cadavrul lui Gaddafi va fi predat familiei pentru inmormantare

Guvernul libian de tranzitie va inmana cadavrul fostului lider, Moammar Gaddafi, familiei.

Ahmed Jibril, reprezentant al Consiliului National de Tranzitie (CNT), a declarat: "S-a decis sa dam cadavrul familiei sale extinse, intrucat niciuna dintre rudele apropiate nu este in tara in acesta moment", scrie Agentia Giornalistica Italiana.

"Suntem in contact cu familia sa, si depinde de familie sa decida unde sa-l inmormanteze, insa dupa ce s-a sfatuit cu CNT", a spus Jibril, fara a specifica momentul cand va avea loc transferul.

Agentiile internationale de presa au relatat ca vaduva lui Gaddafi, aflata in exil in Algeria, a cerut ca trupurile sotului si fiului Mutassim sa-i fie incredintate, existand rapoarte ca s-ar pregati o inmormantare in mare asa cum a avut parte Osama bin Laden, pentru a evita ca mormintele acestora sa devina loc de pelerinaj.

ONU a cerut o ancheta cu privire la circumstantele mortii dictatorului libian, existand dovezi video ca acesta traia la momentul capturarii, joi.

