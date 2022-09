Zeci de mii de cetățeni așteaptă la cozi kilometrice în centrul Moscovei, în dimineața zilei de sâmbătă, 3 septembrie, pentru a trece prin fața catafalcului lui Mihail Gorbaciov.

Ultimul lider sovietic, care a murit la vârsta de 91 de ani, va fi înmormântat în după-amiaza zilei de sâmbătă.

Președintele rus Vladimir Putin nu va participa la înmormântare "din cauza programului său de lucru", a anunțat Kremlinul.

Cu toate acestea, acest lucru este văzut pe scară largă ca un refuz de a-l onora pe omul care a supervizat destrămarea Uniunii Sovietice (URSS).

Putin a numit dizolvarea URSS drept „cea mai mare catastrofă geopolitică a secolului”.

Gorbaciov a preluat puterea în 1985, introducând reforme îndrăznețe și deschizând URSS către lume.

#Breaking: The farewell ceremony for Mikhail #Gorbachev began in #Moscow.#Russia pic.twitter.com/S23Nlz1zKe