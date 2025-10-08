Caramitru: "În Vest, oamenii smart se întreabă ce se întâmplă după ce moare Putin. La noi, mulți sunt convinși că Rusia ajunge aici și o să îi ajute să ajungă la putere"

Autor: Mihai Diac
Miercuri, 08 Octombrie 2025, ora 20:14
1827 citiri
Caramitru: "În Vest, oamenii smart se întreabă ce se întâmplă după ce moare Putin. La noi, mulți sunt convinși că Rusia ajunge aici și o să îi ajute să ajungă la putere"
Analistul Andrei Caramitru - FOTO Hepta

Analistul Andrei Caramitru face o comparație între cum văd occidentalii situația Rusiei lui Putin și cum văd românii această chestiune, subliniind faptul că, dintre români, unii ar aștepta cu speranță momentul în care "Rusia ajunge aici".

Într-un mesaj postat pe Facebook, la data de 8 octombrie 2025, Andrei Caramitru semnalează că, în Occident, specialiștii în politică europeană își pun două mari întrebări.

"Oamenii super smart din vest își pun acum 2 întrebări cheie:

- ce se întâmplă după ce moare Putin (institutul RAND, care e foarte important în SUA, a publicat un raport pe tema asta și ce ar trebui să facă vestul să se pregătească)

- cât timp mai durează până Transnistria capitulează (e de facto complet în faliment, fără bani și fără energie)? DW estimează că devine inevitabil", spune Caramitru.

În schimb, în România, unii așteaptă cu optimism ca Rusia să învingă în războiul din Ucraina și, drept consecință, să ajungă "aici".

"La noi - mulți din “experți”, curluntristi și diverși - sunt ei convinși domne că Rusia mai are doar un pic un pic și ajunge aici și o să îi ajute să ajungă la putere", susține Caramitru.

În opinia lui Caramitru, dorința celor care așteaptă victoria lui Putin asupra Ucrainei seamănă cu momentul "când ați mizat pe URSS fix înainte să dispară".

Cu privire la Transnistria, informațiile provenite de la Chișinău susțin că regiunea de est a Republicii Moldova se confruntă cu probleme imposibil de rezolvat, mai ales din cauza lipsei gazelor, care până acum erau livrate de Rusia. După ce partidul PAS, pro-european, a câștigat alegerile în Republica Moldova, Rusia ar fi sistat livrările de gaze către Transnistria.

