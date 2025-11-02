Colegiul Medicilor Buzău, primul mesaj public după moartea doctoriței Ştefania Szabo: "Ar trebui să nu se mai emită ipoteze în necunoștință de cauză."

Colegiul Medicilor Buzău, primul mesaj public după moartea doctoriței Ştefania Szabo FOTO Facebook/Colegiul Medicilor din România

Colegiul Medicilor Buzău a transmis duminică, 2 noiembrie, primul mesaj public după moartea fulgerătoare a dr. Ştefania Szabo, director medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă Buzău. Într-o postare semnată de preşedintele organizaţiei, medicul Dragoş Porumb, este deplânsă dispariţia colegei, fiind semnalat, totodată, un val de reacţii negative fără precedent apărute în mediul online după tragedie.

"Nu am postat nimic până acum deoarece am lăsat să se aşeze un pic lucrurile”, scrie Porumb, pe Facebook, denunţând ”o serie de aspecte sociale” scoase la iveală odată cu tragedia generată de moartea doctoriţei de 37 de ani.

Porumb afirmă că ”nu a mai văzut până acum un val de ură atât de mare la adresa corpului medical”, în ciuda eforturilor uriaşe ale medicilor din spital şi din misiunile voluntare din judeţ.

Inclusiv dr.Szabo mergea la fiecare sfârşit de săptămână în judeţ în caravane medicale unde oferea consultaţii pacienţilor din zone rurale, alături de alţi specialişti: ”Pe semenii noştri îi interesează de ce se îmbracă frumos, de ce se îngrijeşte şi arată bine”.

Pe de altă parte, preşedintele Colegiului acuză lipsa totală de protecţie legală a medicilor în faţa agresiunilor din spaţiul public: ”Statul/ Guvernul nu poate face nimic în acest sens, oricine poate scrie orice, poate blama, înjura. (…) Suntem într-un punct în care avem nevoie de ajutorul autorităţilor pentru a repune totul în ordine. Ne trebuie un cadru legal de lucru reglementat prin protocoale şi o lege a malpraxisului”.

Totodată, Dragoş Porumb admite că unele probleme din sistem generază situaţii de malpraxis şi aglomeraţie în UPU, însă atrage atenţia că medicii sunt cei care suportă consecinţele.

În ceea ce priveşte moartea Ştefaniei Szabo, acesta solicită oprirea speculaţiilor: ”Ar trebui să lăsăm autorităţile să îşi facă treaba fără a emite ipoteze în necunoştinţă de cauză. Există un cumul de factori care au dus la deces, dar până la definitivarea anchetei nu putem spune nimic”.

Dr. Ştefania Szabo a fost găsită, martî dimineaţă, 28 octombrie, decedată în camera de gardă a SJU Buzău. Avea 37 de ani şi era directorul medical al spitalului.

"Imoral". Simion, reacție furibundă după participarea președintelui la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. "În alte vremuri, ar fi fost suspendat"
"Imoral". Simion, reacție furibundă după participarea președintelui la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă la Primăria Capitalei. "În alte vremuri, ar fi fost suspendat"
George Simion, liderul AUR, l-a criticat duminică, 2 noiembrie, pe președintele Nicușor Dan pentru participarea la lansarea candidaturii lui Cătălin Drulă (USR) în competiția pentru...
CTP condamnă atacurile PSD la premier, după anunțul retragerii trupelor SUA din România. "Mai bine o s*g la licuriciul mai mare"
CTP condamnă atacurile PSD la premier, după anunțul retragerii trupelor SUA din România. "Mai bine o s*g la licuriciul mai mare"
Președintele interimar al Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, a lansat critici dure la adresa Guvernului, acuzând lipsa de reacție în fața anunțului privind diminuarea trupelor...
