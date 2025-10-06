O nouă moarte suspectă la Moscova. Fostul director al editurii "Pravda" a căzut de la etajul 14

Morțile suspecte sunt tot mai multe la Moscova FOTO Pixabay

Fostul director al influentei edituri „Pravda”, Viaceslav Leontiev, una dintre figurile importante ale presei sovietice, a murit la Moscova, după ce a căzut de la etajul 14 al blocului în care locuia, în seara zilei de 5 octombrie.

Avea 87 de ani. Poliția tratează decesul ca suspect și investighează dacă este vorba despre o sinucidere, un accident sau o moarte provocată. Dispariția sa se adaugă unei serii de decese misterioase care au vizat, în ultimii ani, personalități ruse cu legături în structurile de putere sau în fostele instituții ale Partidului Comunist.

Potrivit agenției TASS, surse apropiate serviciilor operative susțin că decesul s-ar fi produs pe fondul unui posibil episod depresiv sever: „Moartea a survenit în urma unei sinucideri, pe fondul unei crize nervoase.” Informația nu a fost deocamdată confirmată oficial de poliția din Moscova, arată Adevărul.ro.

Știa multe despre banii partidului

Cadavrul lui Leontiev a fost descoperit în fața blocului de pe strada Molodogvardeiskaya, unde locuia de mai mulți ani. Căzuse de la etajul 14.

„Căderile de la fereastră continuă. Leontiev a fost găsit în apropierea apartamentului său din Moscova. Lăsa impresia unui milionar discret. Știa multe despre ”banii Partidului”. Editura Pravda era una dintre cele mai profitabile afaceri controlate de Comitetul Central al PCUS”, a fost reacția scriitorului și jurnalistului rus aflat în exil, Andrei Malghin, care a reacționat imediat la veste, evocând în termeni critici presupusele legături ale lui Leontiev cu fonduri nedeclarate ale fostului Partid Comunist.

Ziarul Pravda (în traducere: „Adevărul”) a fost timp de decenii organul oficial de presă al Partidului Comunist Sovietic, iar Leontiev s-a aflat în fruntea instituției într-o perioadă marcată de propagandă intensă și control strict al informației. Deși regimul comunist s-a prăbușit în 1991, editura a continuat să funcționeze, păstrând o parte din infrastructura de presă moștenită din perioada sovietică.

