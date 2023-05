”Doamna cu coasa”, văzută în catedrala în care a fost încoronat Regele Charles. ”Diana se răzbună” VIDEO

Utilizatorii de Twitter foarte vigilenți au observat ceea ce pare a fi o figură sumbră care se grăbește pe fundalul ceremoniei de încoronare a Regelui Charles al III-lea.

O persoană îmbrăcată într-o mantie neagră cu glugă, purtând un toiag, asemănătoare unei coase, a fost surprinsă sâmbătă, 6 mai, în fața arcadelor aurii din interiorul catedralei.

”A mai observat cineva asta la Westminster Abbey? a scris o persoană pe Twitter, obținând 2 milioane de vizualizări.

„L-am observat! Pe cine caută?” a răspuns o persoană.

Anyone else just notice the Grim Reaper at Westminster Abbey? 👀#Coronation pic.twitter.com/77s4XIY17i