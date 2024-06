Ultimele cuvinte ale oamenilor sunt adesea aceleași 4 fraze: Ce ne învață despre cum să trăim

Viața fiecăruia este diferită, totuși, majoritatea oamenilor pronunță una dintre cele patru fraze comune pe patul de moarte, potrivit scriitorului și oncologului Siddhartha Mukherjee, laureat al Premiului Pulitzer.

Fiecare dintre aceste fraze oferă o lecție importantă pentru a duce o viață împlinită și de succes, a declarat Mukherjee în timpul unui discurs la Universitatea din Pennsylvania. "Fiecare persoană pe care am întâlnit-o în acest moment de tranziție a vrut să facă patru ofrande", a adăugat el.

Frazele sunt următoarele:

Vreau să-ți spun că te iubesc.

Vreau să-ți spun că te iert.

Vrei să-mi spui că mă iubești?

Vrei să-mi oferi iertarea ta?

Oamenii care știu că sunt pe moarte exprimă adesea o variantă a uneia dintre aceste patru teme - indicând că au așteptat până când a fost târziu pentru a-și arăta aprecierea față de ceilalți sau pentru a-și îndrepta greșelile interpersonale, a spus Mukherjee, autorul cărții de non-ficțiune "The Emperor of All Maladies", premiată în 2011: O biografie a cancerului".

În schimb, au nutrit ranchiună, au trăit cu o vină nerezolvată sau au petrecut ani de zile temându-se prea mult să fie vulnerabili, a explicat Mukherjee. Remușcările, stresul, sănătatea mintală precară și chiar dezechilibrele hormonale și imunitare care rezultă pot împiedica dezvoltarea personală și profesională, a scris cercetătorul neurocomportamental J. Kim Penberthy într-o postare pe blogul Universității din Virginia din 2022, scrie cnbc.com.

"Iubire și iertare, moarte și tranziție. Așteptarea [de a te exprima] nu face decât să întârzie inevitabilul", a declarat Mukherjee, adăugând că tinerii ar trebui "să ia acest lucru în serios. Trăiți într-o lume în care dragostea și iertarea au devenit platitudini fără sens, depășite. ... Sunt cuvinte de care oamenii au învățat să râdă".

Acceptarea faptului că ai greșit sau ai rănit pe cineva poate fi dificilă. Încearcă să urmezi acești patru pași, recomandă Richard Cowden, psiholog socio-personalitate în cadrul Human Flourishing Program de la Harvard's Institute for Quantitative Social Science:

Asumați-vă responsabilitatea pentru acțiunile dumneavoastră.

Permiteți-vă să experimentați sentimente negative, cum ar fi remușcările și vinovăția.

Prezentați scuze sincere și încercați să reparați.

Învățați din experiență și mergeți mai departe.

"Este inconfortabil să recunoști că ai făcut ceva greșit și este firesc să îți protejezi stima de sine respingând ceea ce s-a întâmplat sau găsind scuze pentru comportamentul tău", a declarat Cowden pentru Harvard Medical School în 2022. "[Dar] te poate elibera de greșelile din trecut și te poate ajuta să trăiești mai deplin aici și acum. Ai putea fi surprins cât de mult mai bine te simți dacă poți lucra prin procesul de a te ierta pe tine însuți."

Îți poți exprima aprecierea pentru oameni și adresându-te lor în limbajul iubirii pe care îl înțeleg: du mașina partenerului tău la spălătorie fără ca acesta să te întrebe sau surprinde-ți mama cu flori. Ieșiți la cină cu prietenii sau îmbrățișați pe cineva. Spuneți pur și simplu: "Te iubesc" sau "Te apreciez".

Asigură-te doar că te referi cu adevărat la cuvinte precum "iubire" și "iertare" atunci când le folosești, a spus Mukherjee.

"Vă provoc să folosiți aceste cuvinte", a spus el. "Dar nu ca pe niște clișee goale. Impregnați-le cu o semnificație reală. Fă-o în felul tău, oricare ar fi acesta".