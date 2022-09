Chipul reginei Elisabeta a II-a a fost proiectat în Times Square în semn de omagiu VIDEO

Celebra clădire Empire State Building a fost luminată în violet şi argintiu, joi noapte, ca omagiu pentru regina Elizabeth a II-a.

De asemenea, chipul reginei a fost proiectat în Times Square din New York.

Şi celebra statuie a lui Iisus Mântuitorul din Rio de Janeiro a fost luminată în culorile drapelului britanic în semn de omagiu pentru regina care a murit la 96 de ani.

Glittering in purple and silver for Queen Elizabeth II pic.twitter.com/WFfV68UduY