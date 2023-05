Coșmarul unor români care au vrut să schimbe mobila: "8.500 de lei avans pentru un set de canapele cu fotolii"

Mulți români au amânat lucrările de amenajare a locuințelor în ultimul an din cauza creșterilor de prețuri.

Unii dintre cei care au făcut un efort pentru renovarea apartamentului sau schimbarea mobilei au cheltuit sume mari de bani, iar la final nu au fost mulțumiți de servicii.

Este cazul relatat de o româncă pe Facebook. Aceasta așteaptă de câteva luni să primească înapoi banii plătiți ca avans.

"Am o problemă pe care se pare că nici ANPC-ul nu a putut să mă ajute până la capăt și mă simt nevoită să apelez la poliția economică și totodată aș dori să iau legătură cu un avocat specializat pe această ramură, nu mă pricep de unde să încep, așa că m-am gândit să cer ajutorul comunității, pe scurt: am dat comandă de o canapea și un pat la o firmă “X”, unde am plătit un avans mai mult de jumătate din sumă, care nu e deloc mică, nu s-a respectat contractul, (canapeaua și patul arătau că de pe aliexpress, pentru că ulterior am aflat că domnii foloseau pozele altora), am cerut avansul înapoi, dânșii nu au fost de acord, am apelat la ANPC, unde s-a concluzionat întemeiată reclamația mea, aveau termen până pe 15.01.2023 să restituie suma ce reprezenta avansul dat, evident că nu s-a întâmplat așa.

Suntem aproape în luna mai, iar eu nu am niciun răspuns ce se va întâmpla în continuare, așa că mă simt nevoită să apelez la poliția economică și la un avocat specializat, rugămintea mea este dacă-mi puteți recomanda un avocat ce mă poate ajuta în această direcție, și/ sau dacă ați trecut prin situații similare și cum ați procedat? Mulțumesc mult pentru orice sfat/ îndrumare!", a scris femeia pe grupul Design & amenajări interioare.

"Firma trebuie acționată în judecată"

În comentarii, aceasta a primit sfaturi, iar alți membrii ai grupului au relatat situații complicate legate de achiziția de mobilier.

"Dacă aveți un document oficial prin care sunt obligați să vă restituie suma, apelați la un executor judecătoresc."

"Executorul judecătoresc execută silit doar în urma unei decizii judecătorești definitive. În acest caz, firma trebuie acționată în judecată."

"Eu, în urmă cu 15 ani, după ce m-au plimbat din martie până în decembrie ca să obțin o hârtie de negație a unei mașini de spălat care funcționase doar 1 luna, am amenințat și ANPC-ul că îl dau în judecată. Și după atâtea luni în care și-au bătut joc de nervii mei, chiar eram hotărâtă să o fac. Atunci s-au mișcat mai repede și în scurt timp mi-au obținut negația.

Îți urez multă baftă și sper să rezolvi cât mai repede problema."

"Multă baftă, eu m-am ales cu un rahat de mobilă sensibilă și dacă respiri lângă ea.

Au schimbat până acum (din octombrie) de 2 ori câteva uși + am rămas cu multe chestii care nu se pot rezolva pentru că au siliconat și prins în așa fel încât se distruge dacă desfaci.

Nici nu vreau să mai aud de ei și o trec la pierderi și dezamăgiri.

M-am gândit și eu pe moment să fac reclamație/ plângeri și să expun public pe grupurile locale pățania mea (după spusele lor doar la mine au fost probleme) dar am zis că nu merită timpul și mervii mei sincer SĂNĂTATEA ESTE MULT MAI IMPORTANTĂ (zic asta după ce am avut și încă am probleme pe bază de stres și am stat carne vie pe mâini 2 luni cu mobila vieții, până am decis să mă deconectez psihic pentru că mă distrug."

"Am primit un pat care a ajuns rupt"

"O întâmplare cu retur refuzat am pățit noi. Produsul arată ieftin în realitate, era și ciobit, au refuzat retur, cu ANPC cu tot. Nu recomand."

"Aceeași experientă am avut-o și noi. Am primit un pat care a ajuns rupt, ud și cu plăcile de pal lipite cu aracet. Din fericire ne-am primit banii înapoi după multe amenințări din partea noastră către ei. Vă doresc succes!"

"Când s-au văzut cu banii în cont și-au schimbat atitudinea"

"Din păcate în ultima vreme tot mai mulți procedează așa, pentru că ANPC -ul nu își face treaba! Comandă făcută și avans achitat din 5 decembrie 2022, nici nu mai răspund la mailuri și telefon. Am achitat 8500 ron avans, pentru un set de canapele cu fotolii, cu promisiunea că la începutul lunii februarie voi primi comanda, mâine e 1 mai. Când s-au văzut cu banii în cont, și-au schimbat atitudinea. Atâta timp cât instituțiile din România nu își fac treaba, șarlatanii vor profita de chestia asta."

"Insistați la ANPC. La mine i-au presat, au trimis banii ieri, probabil și după toate postările mele și pentru că ANPC-ul le-a zis că ori restituie suma ori sunt nevoiți să-i închidă activitatea pe o perioadă de 6-12 luni", a precizat autoarea postării.

"Eu niciodată, dar niciodată nu aș comanda mobilă, saltele, lenjerii, prosoape, haine, până nu le pot vedea cu ochii mei. Poza e una, realitatea și calitatea, alta".