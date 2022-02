Rusia a mobilizat mii de soldați ceceni pentru a-i trimite la luptă în Ucraina. Militarii strigă "Allahu akbar!" în piața centrală din Groznîi VIDEO

Mai multe filme mediatizate de Rusia arată mii de soldați încolonați în Groznîi, capitala Ceceniei, și pregătiți pentru a fi trimiși pe front în Ucraina.

Filmul a apărut inițial pe Baza, unul dintre cele mai populare canale de Telegram din Rusia. Potrivit sursei citate, ar fi vorba de 10.000 de soldați mobilizați și gata să intre în luptă în Ucraina.

Imaginile filmate îi arată pe soldații îmbrăcați în negru, cu cagule într-o adunare uriașă în piața centrală din Groznîi strigând "Allahu akbar!", ca încurajare de mers de luptă.

Un alt film a fost postat pe Twitter de corespondentul CNN, The Guardian și Al Jazeera. Acesta afirmă că trupele mobilizate ar urma să ajungă în Rusia.

Another video from Grozny, Chechnya sent to me by local source today. Thousands of additional Chechen government forces being deployed to Ukraine as part of Russia's occupation force. pic.twitter.com/4c8tJS1bqp