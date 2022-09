Rușii mobilizați dorm pe paturi sub cerul liber, în pădure, în Ucraina VIDEO

Rusia mobilizează sute de mii de soldați pentru a-i trimite la război în Ucraina, dar nu poate să le ofere condițiii minime de trai pe front.

Pe internet au apărut imagini cu dezastrul armatei lui Putin în Uraina.

Rusia le oferă noilor soldați paturi unde sa doarmă sub cerul liber, în pădure, aproape de linia frontului.

Pe lângă condițiile precare de cazare, cei mai mulți recruți ruși primesc arme foarte vechi, unele datând chiar de după cel De-al Doilea Război Mondial.

Ministrul rus al Apărării a anunțat mobilizarea a 300.000 de rezerviști care urmează să fie trimiși pe front.

Vladimir Putin poate chema toate trupele pe care le dorește, dar Rusia nu are cum să le ofere acestor noi trupe antrenamentul și armele de care au nevoie pentru a lupta în Ucraina prea curând, relatează CNN.

The mobilized are given weapons

The video shows that the assault rifle are covered with a thick layer of rust, and some parts of the weapon do not work. pic.twitter.com/GBhRj0g3y3