Momentul în care un rus își dă foc în fața unui centru de mobilizare. Urma să fie trimis la război VIDEO

Un tânăr s-a autoincendiat, în oraşul Reazan, situat la sud-est de Moscova, urlând că ”nu vrea să se ducă pe front” şi prezenta arsuri pe 90% din suprafaţa corpului, la mai puţin de o săptămână după ce preşedintele rus a decretat o mobilizare a 300.000 de oameni care să-i consolideze trupele prezente în Ucraina, ilustrând disperarea profundă care a cuprins o parte a societăţii ruse.

Tânărul, care a fost mobilizat, s-a dus în parcarea autogării din oraş, s-a stropit cu un lichid inflamabil şi şi-a dat foc.

Publicaţia independentă Novaia Gazeta, care a difuzat imagini înregistrate de camere de supraveghere, scrie că victima are arsuri pe 90% din suprafaţa corpului şi că a urlat, că ”nu vrea să se ducă pe front”.

”Stătea în drum, lângă autobuze. A luat foc şi a început să râdă şi să strige că nu vrea să se ducă în operaţiunea specială din Ucraina. Toate hainele i-au ars. Poliţia a venit imediat şi l-a luat mai târziu. A venit o ambulanţă”, declară un martor site-ului YA62.ru.

