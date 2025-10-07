Rezerviștii vor fi mobilizați în București și în județul Ilfov, pentru "activități specifice de pregătire"

Rezerviștii vor fi mobilizați în București și în județul Ilfov, pentru "activități specifice de pregătire"
Militari români - FOTO Facebook/MApN - arhivă

Rezerviști cu domiciliul în municipiul București și în județul Ilfov vor fi convocați la unitățile militare la care sunt arondați, pentru a participa, "timp de o zi, la activități specifice de pregătire".

Ministerul Apărării Naționale (MApN) anunță, la data de 7 octombrie 2025, că, în perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov se va desfășura un exercițiu de mobilizare denumit MOBEX B-IF-25.

Acesta are ca scop verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare.

Exercițiul este organizat și condus de MApN, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, SRI, STS și Administrația Națională a Penitenciarelor.

"Exercițiile MOBEX se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate", precizează MApN.

În municipiul București și în județul Ilfov, exerciții similare s-au mai desfășurat în anul 2013 și în anul 2021.

În anul 2025, au mai avut loc alte două exerciții MOBEX. Acestea s-au desfășurat în luna mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, iar în luna septembrie, în județele Sibiu și Mureș.

MOBEX este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și ale Legii nr. 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare. Rezerviștii vor fi convocați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne. Activitățile legate de evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

MApN subliniază că exercițiile de acest tip "au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune".

