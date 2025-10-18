Rezerviștii chemați la mobilizare, dotați cu bocanci de unică folosință. "Dacă ne mai cheamă o dată, nu e de bine"

Circa 10.000 de rezerviști s-au prezentat la exercițiul de mobilizare MOBEX, care s-a derulat, în această săptămână, în unități ale Ministerului Apărării Naționale și Ministerului de Interne, iar spre lauda lor militarii în rezervă au arătat că sunt gata din nou să pună mâna pe arme și să-și facă datoria față de țară.

La o celebră unitate militară din Otopeni au venit, în ultimele zile, sute de rezerviști, aproape cu toții trecuți de 50 de ani. Ofițerii și subofițerii din unitate li se adresau cu bunăvoință și respect, mai ales că unii dintre ei, ținând cont de diferența de vârstă, le-ar fi putut fi copii. Dar rezerviștii au arătat că sunt încă obișnuiți să asculte și să respecte ordinele, indiferent de vârsta comandantului.

În calitate de ofițer în rezervă, am fost și eu convocat la exercițiul de mobilizare, la unitatea de la Otopeni. Vechii militari, camarazii mei, nu impresionau prin aspectul lor fizic, dar îmi spuneau că ar fi gata s-o ia de la capăt, în armată, dacă va fi nevoie de ei.

De exemplu, la instructajul care viza reamintirea modului cum se folosește arma, un tânăr subofițer a început să spună: "Pistolul mitralieră este o armă puternică folosită pentru a nimici forța vie a inamicului". Iar un bătrân soldat l-a întrerupt: "Iar la lupta corp la corp, se montează baioneta". "Corect", i-a răspuns tânărul subofițer.

Apoi, la tragere, fiecare rezervist a primit câte 16 cartușe, iar bătrânii soldați au demonstrat că încă mai știu să folosească o armă.

Cu toate acestea, în discuțiile pe care le-am purtat cu unii dintre rezerviști, deși păreau foarte motivați, reieșea că marea lor problemă este teama de a ajunge să lupte într-un război real - la fel ca războiul din Ucraina, dar aici, în România.

"Asta trebuia făcut în fiecare an, din 2022 încoace. Dar ne-au trebuit trei ani ani și jumătate ca să ne trezim", îmi spune, cu năduf, un fost cadru militar, acum rezervist. Deși a ieșit la pensie de mulți ani, el îmi spune că este pentru prima dată când este chemat la un exercițiu de mobilizare. I se pare evident că acest exercițiu are legătură cu situația din Ucraina.

"Dacă ne mai cheamă o dată, tot pe noi, așa cum suntem acum, nu e de bine", spune rezervistul, făcând aluzie la faptul că situația din Ucraina se poate agrava și poate necesita o nouă mobilizare, deși niciunul dintre membrii detașamentului său nu mai arată ca un soldat adevărat.

Alți rezerviști sunt contrariați de faptul că Armata Română, în loc să-și aducă sub arme tineri, îi cheamă la instrucție tot pe cei bătrâni. "Ar trebui să-i ia pe aștia care sunt pe stradă, mai ales pe cei care nu lucrează, să le dea și bani", propune altul.

Rezerviștii nu au fost informați cât de mulțumiți au fost comandanții de modul cum s-a derulat exercițiul. Deși conducerea unității s-a străduit să fie totul bine, au apărut și probleme. Unui rezervist mai solid i s-a dezlipit talpa de la un bocanc după doar câteva zeci de metri de mers prin poligon, deși încălțămintea primită era nouă. Un alt incident s-a observat când un autocar cu rezerviști s-a "rătăcit" pe drumul spre poligon, cu tot cu mașina de Poliție Militară care mergea înaintea lui.

De remarcat a fost, pe de altă parte, atitudinea comandantului unității - purtător al gradului de general. Comandantul a ținut să-i întâmpine personal pe rezerviști, a mâncat alături de ei în același cort și, la final, la despărțire, le-a întins mâna. Alți militari ai unității i-au asigurat pe rezerviști că s-au simțit bine alături de ei și le-au spus că îi mai așteaptă.

Mai mult sau mai puțin convinși, rezerviștii au răspuns că sunt gata să se întoarcă, dacă va mai fi nevoie. Dar mai bine ar fi să nu fie nevoie.

Pentru a respecta restricțiile impuse de MApN, nu facem public numele unității militare și nu putem difuza fotografii din incinta acesteia.

