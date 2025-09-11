Exercițiu de mobilizare pentru rezerviștii din două județe. MApN a început convocările

Autor: Daniel Groza
Joi, 11 Septembrie 2025, ora 11:09
Exercițiu de mobilizare pentru rezerviștii din două județe. MApN a început convocările
Rezerviștii sunt chemați la un exercițiu de mobilizare FOTO Facebook/MApN

Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș vor fi convocați între 15 și 19 septembrie pentru participarea la exercițiul de mobilizare MOBEX SB-MS-25, organizat de Ministerul Apărării Naționale pentru verificarea pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare.

Conform unui comunicat al MApN, în perioada 15-19 septembrie, în județele Sibiu și Mureș se desfășoară Exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX SB-MS-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor.

Exercițiile de acest tip se desfășoară periodic și au ca scop verificarea completării cu personal și tehnică a unităților militare, precum și consolidarea coeziunii între rezerviști și militarii în activitate.

Rezerviștii cu domiciliul în județele Sibiu și Mureș ce vor fi convocați la unitățile MApN la care sunt arondați vor participa la activități specifice de pregătire.

În cele două județe, activități similare s-au desfășurat anterior în anul 2012, cele mai recente exerciții de mobilizare la nivel național având loc în mai 2025, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt.

Exercițiul este organizat în conformitate cu prevederile Legii nr. 477/2003 privind pregătirea economiei naționale și a teritoriului pentru apărare și a Legii 446/2006 privind pregătirea populației pentru apărare.

Rezerviștii vor fi convocați prin intermediul structurilor specializate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Activitățile legate de evaluarea autorităților locale și a operatorilor economici din județele Sibiu și Mureș sunt organizate și coordonate de Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale.

Pe 17 septembrie, în cadrul MOBEX SB-MS-25, se va desfășura o secvență de antrenament cu rezerviștii în Poligonul de tragere Poplaca, județul Sibiu.

„Pentru a evita dezinformarea și știrile false care ar putea fi răspândite în legătură cu aceste activități, care, reiterăm, au caracter de rutină și nu au legătură cu situația de securitate din regiune, recomandăm cetățenilor interesați să se informeze din surse oficiale. Pe platforma InfoRadar a MApN pot fi consultate informații referitoare la încercări anterioare de inducere în eroare a publicului pe subiecte similare”, mai transmite Ministerul Apărării.

#mobilizare rezervisti, #Sibiu, #Mures, #exercitiu militar , #mapn
