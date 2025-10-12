Rezerviștii din București și Ilfov au fost chemați la instruire militară. Instituțiile de stat vor să verifice stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare VIDEO

Autor: Mihai Diac
Duminica, 12 Octombrie 2025, ora 15:18
Rezerviștii din București și Ilfov au fost chemați la instruire militară. Instituțiile de stat vor să verifice stadiul pregătirii populației, economiei și teritoriului pentru apărare VIDEO
Soldați români - Foto: Facebook / Ministerul Apararii Nationale

Foarte mulți militari în rezervă, dintre cei care locuiesc în municipiul Bucureşti şi în judeţul Ilfov, au fost convocați la unitățile militare la care sunt arondați, pentru a face instrucție.

Este vorba de un exerciţiu de mobilizare denumit MOBEX B-IF-25, care a început la data de 12 octombrie 2025. Aceste tipuri de exerciții se desfășoară periodic, în toate regiunile României, având ca scop „verificarea completării cu personal şi tehnică a unităţilor militare, precum şi consolidarea coeziunii între rezervişti şi militarii în activitate”.

„În perioada 12-20 octombrie, în municipiul București și în județul Ilfov se va desfășura exercițiul de mobilizare pentru verificarea stadiului pregătirii populației, economiei și a teritoriului pentru apărare MOBEX B-IF-25, organizat și condus de Ministerul Apărării Naționale, în cooperare cu Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale, Ministerul Afacerilor Interne, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale și Administrația Națională a Penitenciarelor”, a transmis Ministerul Apărării Naționale (MApN) printr-un comunicat de presă.

În municipiul București și în județul Ilfov, exerciții de mobilizare cu rezerviști s-au mai organizat în anii 2013 și 2021. În anul 2025, au mai avut loc alte două exerciții MOBEX: în luna mai, în județele Teleorman, Giurgiu și Olt, iar în luna septembrie, în județele Sibiu și Mureș.

Rezerviștii vor fi mobilizați în București și în județul Ilfov, pentru "activități specifice de pregătire"
Rezerviști cu domiciliul în municipiul București și în județul Ilfov vor fi convocați la unitățile militare la care sunt arondați, pentru a participa, "timp de o zi, la activități...
#mobilizare rezervisti, #mobilizare militari, #MApN, #Armata Romana, #exercitiu militar, #mai, #SRI, #STS , #armata
